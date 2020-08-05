BI: всё ради политической рекламы — сенатор от Орегона раскритиковал Трампа за отправку «секретной полиции» в Портленд
Президент США Дональд Трамп отправил свою «секретную полицию» в Портленд, чтобы спровоцировать насилие, на котором он строит свою избирательную кампанию и против которого в ней выступает, заявил сенатор от штата Орегон Рон Уайден.
Как сообщает Business Insider, эти слова политик произнёс во вторник 4 августа во время слушания в сенате, затрагивающего вопрос применения силы федеральными властями в Портленде, крупнейшем городе Орегона. В ходе столкновений с протестующими правительственные отряды повсеместно использовали слезоточивый газ и оружие «несмертельного действия», от которых пострадали многие участники выступлений и журналисты.
Уайден раскритиковал президента за использование «вооружённой до зубов секретной полиции» с целью «убрать портленцев с улиц». По словам сенатора, всё это действующий лидер сделал, чтобы «создать картину хаоса для собственных политических целей — чтобы использовать эти изображения в агитационных материалах для своей кампании».
Как отмечает издание, в прошлом месяце Уайден предупреждал, что федеральное правительство не остановится на его родном Портленде. И действительно, вскоре после этого президент Трамп объявил об отправке специальных сил в Альбукерке, штат Нью-Мексико.
На слушании Уайден обвинил администрацию Трампа в том, что с помощью своего фокуса на «левацкой анархии» она пытается отвлечь внимание от куда большего числа инцидентов с «убийствами и вандализмом со стороны крайне правых внутренних террористов».
Согласно опубликованному в июне докладу Центра стратегических и международных исследований, за последние 25 лет в США большинство терактов или сговоров по их подготовке совершались представителями крайне правых, в то время как подобных действий среди крайне левых практически не зафиксировано, подчёркивает Business Insider.
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