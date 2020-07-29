Мамы против федералов — NBC провёл ночь с протестующими в Портленде

Демонстрации в Портленде, штат Орегон, продолжаются: протестующие обстреливают федеральные здания петардами и жгут американский флаг, чтобы показать, что жизни чернокожих имеют значение, передаёт NBC News. Как отмечает телеканал, акции протеста перерастают в столкновения с федеральными силами, присутствием которых недовольны не только демонстранты, но и местные власти.

Девять часов вечера. Протестующие в Портленде шествуют к зданию федерального суда.



ЖЕНЩИНА: Я здесь ради Black Lives Matter. И я не согласна с присутствием здесь федеральных войск.



Впереди всех — так называемая «Стена мам», некоторые пришли с детьми. Протестующие жгут костёр у ограды суда. Жгут в том числе и американский флаг.



Около полуночи собрались сотни. Некоторые из протестующих начинают запускать петарды по зданию суда. Видны языки пламени. Мощный взрыв за оградой. Затем федералы отвечают светошумовыми гранатами и слезоточивым газом.



Одна из мам заявляет, что с неё довольно.



ЖЕНЩИНА: Я мать-одиночка! И я работаю полный рабочий день! А по ночам мне приходится быть здесь с вами! Потому что я не могу встать на своей собственной улице и сказать: «Чёрные жизни имеют значение»!



Чуть позже часа ночи протестующие вступают в противостояние с федералами на улицах.



ЭРИН МАКЛОХЛИН, корреспондент NBC News: Как видите, здесь остаётся небольшая, но упорная толпа. Ещё одна ночь в этом цикле насилия подходит к концу.



Сотрудники Министерства внутренней безопасности объясняют своё присутствие тем, что власти Портленда не защищают федеральную собственность.



ЧЕД ВУЛФ, и. о. министра внутренней безопасности США: Это не имеет никакого отношения к ненасильственным или мирным демонстрациям. Это имеет отношение к насилию против сотрудников правоохранительных органов на федеральной территории.



ЭРИН МАКЛОХЛИН: Но власти штата и городские власти говорят, что хотят, чтобы они ушли. Мэр Портленда заявляет, что добивается переговоров, как он выразился, о «прекращении огня».



Дата выхода в эфир 28 июля 2020 года.