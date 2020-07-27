BI: жёсткое подавление протестов наносит удар по лидерским позициям США в мире

Протесты, зародившиеся из общественного недовольства полицейским произволом, американские власти решили подавлять военизированными силами. По мнению аналитика Business Insider Марка Ханны, такое поведение Вашингтона может лишь укрепить мировое сообщество в мыслях о лицемерии США, которые сами не придерживаются собственных ценностей, и негативно отразиться на влиянии Америки.

В прошлом месяце Евросоюз призвал одно иностранное государство разбираться с протестами, «полностью соблюдая принцип верховенства закона и права человека». Примечательно, что государством была не какая-нибудь «разрываемая войной диктатура», а Америка, пишет в своей статье для Business Insider старший научный сотрудник Eurasia Group Foundation Марк Ханна.

И хотя несколько недель назад такие предупреждения могли показаться чрезмерными, сегодня, после того как военизированные правительственные силы захватили город Портленд, оно звучит вполне актуально. «Есть какая-то особая ирония в том, что такие полицейские ответные меры были применены по отношению к движению, зародившемуся из протестов против полицейского произвола», — комментирует автор.

Как подчёркивает аналитик, положение США на международной арене и без этого уже было довольно шатким и столь жёсткий ответ на обоснованные возмущения народа лишь ухудшает ситуацию. Страны, которые и так не в восторге от американской внешней политики, смотрят, как правительственные силы в военной экипировке и «с сомнительными полномочиями» теснят народ своей же страны.

«Ужасающие акты полицейского насилия в Портленде и других городах на прошлой неделе вносят свой вклад в упрочнение образа американского лицемерия в глазах международного сообщества», — настаивает автор. Оказывается, в Америке происходят такие же жестокости, которые она с такой готовностью критикует за рубежом.

А между тем, как напоминает Ханна, истоки влияния и лидерских позиций США находятся не только в их экономической и военной мощи, но и в идеологии, ценностях. Привлекательность этих ценностей играет очень важную роль в успешной реализации внешнеполитических целей Вашингтона. Но если он демонстративно от этих ценностей отказывается и их дискредитирует, обрушиваясь на собственный народ, — это провал не только с этической точки зрения, но и с геополитической.

По мнению аналитика, в США как внешняя политика, так и сфера охраны порядка «поражены одними и теми же болезнями», однако власти тратят деньги налогоплательщиков, чтобы лечить симптомы, а не то, что их вызывает. К примеру, начиная с 1970 года Америка удвоила расходы на органы правопорядка, но при этом сократила затраты на социальные программы, которые борются с условиями, способствующими росту преступности. Точно так же в последние годы разросся оборонный бюджет, а вот дипломатические методы финансируются всё менее охотно.

В мире свою мощную армию Америка использует для вмешательств даже там, где это «необязательно и контрпродуктивно». Очень схожим образом полиция внутри США работает слишком рьяно, нередко, по сути, приравнивая такие социальные проблемы, как отсутствие жилья или наркотическая зависимость, к преступлениям, и увеличивая число потенциально жестоких взаимодействий между гражданами и органами правопорядка.

Благодаря постановлениям, принятым ещё при Билле Клинтоне, Пентагон может передавать лишнее военное оснащение органам правопорядка. Недавнее голосование в конгрессе не смогло отменить эту практику, однако, как настаивает Марк Ханна, политикам следует продолжить борьбу. «В конце концов, как ещё заставить сотрудников полиции вести себя меньше как воины и больше как защитники, как того рекомендовала рабочая группа администрации Обамы после протестов в Фергюсоне, если мы продолжаем снаряжать их средствами для ведения войны?» — рассуждает автор статьи.

Когда-то бывший вице-президент Джо Байден, претендующий сегодня на пост главы Белого дома, сказал: «Не говори мне о своих ценностях — покажи мне свой бюджет, и я сам скажу, что ты ценишь». Судя по этому принципу, США сегодня — страна, которая ценит отправку гранат, автоматов и бронетранспортёров, сделанных для войны в Ираке, в свои же города.

Всё это, безусловно, наносит удар по лидерским позициям США в мире, и единственное, что позволяет хоть как-то это положение защитить, — бурное негодование американского народа, которое не только вылилось в протесты внутри страны, но и вдохновило многих последователей в других частях мира.

И если пугающие кадры полицейского насилия говорят о том, что США не соответствуют собственным идеалам о равных для всех правах, то изображения народных протестов свидетельствуют, что Америка — по-прежнему «живая демократия, способная реформировать и улучшать себя, а также сподвигать на это других».