BI: насилие и хаос в США команда Трампа проиллюстрировала снимком с украинского «майдана»

В новой агитационной рекламе команда Дональда Трампа хотела сыграть на контрасте — противопоставить «общественную безопасность» при действующем президенте «хаосу и насилию» с избиением полицейских при демократах. Правда, для иллюстрации последнего авторы по ошибке использовали фотографию, сделанную во время протестов в Киеве 2014 года, сообщает Business Insider.

Новая реклама избирательного штаба президента США Дональда Трампа по ошибке использовала фотографию, сделанную во время протестов 2014 года на Украине, чтобы иллюстрировать «хаос и насилие» в Америке, сообщает Business Insider.

Впервые рекламный пост появился во вторник 21 апреля. В нём в коллаж объединены две фотографии: с одной стороны, Дональд Трамп на встрече с полицейским руководством,а с другой — группа протестующих, повалившая сотрудника органов правопорядка на землю и, по всей видимости, избивающая его. «Общественная безопасность против хаоса и насилия», — указано в подписи.

Правда, как выяснилось, фотография, уличавшая протестующих в жестокости по отношению к полицейским, была сделана не в этом году. И даже не в США. Оказалось, что снимок был загружен ещё в 2014 году на общедоступную платформу Wikimedia Commons и подписан как «Протестующие напали на полицейского во время столкновений на Украине, в Киеве. 18 февраля 2014 года».

Business Insider также отмечает, что автор снимка, фотограф Мстислав Чернов, подтвердил, что на изображении запечатлены украинские протесты 2014 года. По его словам, «фотографии всегда использовались для манипуляции общественным мнением — с развитием соцсетей и усилением популизма такое происходит ещё чаще». Чернов считает, что решить проблему можно только с помощью повышения уровня интернет-грамотности людей — необходимо научить их самостоятельно отличать правду ото лжи.

В комментарии СМИ платформа Facebook заявила, что никаких мер в отношении вводящего в заблуждение снимка применять не собирается.

— Jesse Lehrich (@JesseLehrich) July 22, 2020

На прокол команды президента в Twitter обратил внимание бывший представитель избирательного штаба Хиллари Клинтон Джесси Лерич: «ЛОЛ. В новой рекламе Трампа, предупреждающей о хаосе и насилии, изображено, как протестующие избивают полицейского… Правда, это фото было сделано в 2014 году в Киеве, когда банда Януковича пыталась подавить демократическое восстание».

На момент публикации статьи избирательный штаб действующего лидера никак не ответил на просьбу Business Insider прокомментировать ситуацию.

Как напоминает издание, ранее президент, несмотря на возражения местных властей, отправил федеральные военизированные силы сдерживать протесты в Портленде, штат Орегон, и пригрозил прибегнуть к схожим мерам в других городах, где всем заправляют демократы.