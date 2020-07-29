Fox News: мэр Чикаго, ругавшая полицию, потребовала больше копов для защиты своего дома

Мэр Чикаго Лори Лайтфут, известная своей критикой в адрес правоохранительных органов, потребовала усилить присутствие полиции около своего собственного дома, передаёт Fox News. Как отмечает телеканал, местный начальник полиции отказался исполнять приказ мэра, заявив, что его люди и так работают на пределе возможностей, и поплатился за это своей должностью. Fox News напоминает, что с начала года от стрельбы на улицах Чикаго пострадали тысячи людей.
Если говорить о насилии, одним из его эпицентров в этой стране является Чикаго. Причём уже давно, и это трагично. С начала года в Чикаго подстрелили 2243 человека. Насколько это много? Достаточно, чтобы полностью укомплектовать пассажирами 46 школьных автобусов. Кстати, многие из пострадавших — дети.
Мэр Чикаго Лори Лайтфут не любит полицейских. И вот как она отреагировала на этот кризис: потребовала, чтобы у её дома было больше подразделений полиции. Погодите-ка! Ей не нравится полиция, но ей хочется, чтобы у её дома было больше копов? Почему? Потому что её собственная безопасность — единственное, что для неё важно.
Она знает, что возглавляет город, где убивают людей. И она не хочет быть в их числе.
Источники сообщили нашей программе, что начальник полиции её округа отказался перебросить ещё копов в её район. Он заявил, что его сотрудники и так работают на пределе возможностей, защищая жителей Чикаго. За это его наказали. Его тут же перевели в другое подразделение.
Мы спросили об этом мэрию и получили в ответ гневное отрицание. Нам сказали, что мэр никак не причастна к переводу начальника полиции на другую должность. Конечно же, мэрия не пообещала вмешаться и всё исправить. Судите сами, говорят они правду или нет.
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