WSJ: эксперты встревожены резким ростом числа убийств в городах США

Эксперты отмечают, что в США резко выросло число убийств, и чаще всего они происходят не в центре городов, а на окраинах, в бедных районах, а также там, где проживают темнокожие и латиноамериканцы. Как пишет The Wall Street Journal, пока неясно: это долгосрочная тенденция или просто скачок, но эти слои населения и без того страдают от экономических трудностей и пандемии.

Полиция США отмечает резкий рост числа убийств, и в большей степени это касается тех слоёв населения, что мало зарабатывают, районов проживания темнокожих и латиноамериканцев. При этом протесты против полиции обычно, наоборот, происходят в центре больших городов, пишет The Wall Street Journal.

Такие районы и без того страдают от экономического неблагополучия и от коронавируса. И рост убийств идёт значительный: в Чикаго в июле их было 433 против 106 месяцем ранее.

Дональд Трамп заявил, что рост преступности в Штатах происходит в тех регионах, где правят демократы. Но исследование издания показало, что это не так, проблема касается обеих партий. Президент решил отправить в самые сложные места федеральных агентов, которые должны помочь местным властям в борьбе с преступностью.

Причём, по словам полиции Чикаго, например, конфликты происходят часто на основе кровной мести между бандами. Например, недавно одни гангстеры произвели выстрелы из своей машины, 60 штук, от которых пострадали 15 человек, пришедших на похороны к мужчине, который погиб от такой же стрельбы из машины несколькими днями ранее. Его смерть, как полагают, тоже была возмездием за такую же стрельбу.

В некоторых штатах существуют специальные программы, которые помогают с работой и прочими услугами людям из неблагополучных слоёв общества. Однако из-за коронавируса как государственное, так и частное финансирование у них сократилось. В итоге, например, чикагскому фонду пришлось уволить часть сотрудников и урезать срок своей программы, ему стало сложнее устраивать людей на работу. И дальше, они опасаются, может быть только хуже.

В Бруклине, пишет автор статьи, стрельба раздаётся всё чаще и чаще, даже на барбекю в общественных парках, в местах скопления людей. При этом недавно в штате Нью-Йорк ужесточили правила задержания для полиции, так что им стало сложнее задерживать преступников. Не идёт на пользу их работе и народное возмущение.

Впрочем, автор статьи отмечает, что в этом году убийств всё равно гораздо меньше, чем, например, в 1990 году, когда только в Нью-Йорке погибли 2262 человека. Сегодня эта цифра соответствует числу убийств в 25 крупнейших городах страны. За последние 25 лет преступность в США сократилась на 54%.

Как отмечает The Wall Street Journal, пока неясно: это долгосрочная тенденция или просто скачок. Но эксперты высказывают тревогу.