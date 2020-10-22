Washington Post Оригинал

WP: за симпатиями американцев кандидаты на пост президента США идут в рестораны быстрого питания

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Для того чтобы стать ближе к народу, американские политики часто показывают любовь к фастфуду, который считают простой народной пищей, нынешние кандидаты на пост президента США Джо Байден и Дональд Трамп не исключение, пишет The Washington Post. Тем не менее, как отмечает издание, зачастую, пытаясь таким образом заработать поддержу избирателей, политики лишь играют на публику.
WP: за симпатиями американцев кандидаты на пост президента США идут в рестораны быстрого питания
Reuters
Десятилетиями сети ресторанов быстрого питания в США служили площадками для политической агитации, от бывшего президента Рональда Рейгана, который в рамках предвыборной кампании в 1984 году пришёл за голосами избирателей в McDonald’s, до бывшего кандидата в президенты США Митта Ромни, который в день выборов в 2012 году заглянул в ресторан сети Wendy's.
 
Как пишет The Washington Post, не упускает шанс показать себя «настоящим обывателем» и стать ближе к народу и кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден. Так, на прошлой неделе Байден рассказал, как отпраздновал Национальный день десерта.
 
На своей страничке в Twitter демократ опубликовал видео из Dairy Queen, на котором переворачивает фирменный десерт, как это делают сотрудники сети ресторанов быстрого питания, чтобы показать, что в отличие от обычного мороженого он не выпадает из упаковки. Как отмечает издание, пост Байдена снискал поддержку у поклонников Dairy Queen.
 
При этом кандидат в президенты не впервые отправляется за симпатиями американцев в рестораны, предлагающие посетителям фастфуд. В марте после митинга в день праймериз Демократической партии Байден и бывший конгрессмен Бето О'Рурк отправились в популярную сеть ресторанов быстрого питания в Техасе Whataburger.
 
Сам О'Рурк регулярно ходил в Whataburger в ходе своей агитационной кампании, когда претендовал на место кандидата от Демократической партии на выборах 2020 года. Кто-то даже счёл логотип кампании конгрессмена подозрительно похожим на упаковку кетчупа этой сети ресторанов.
 
Однако, как отмечает The Washington Post, ни один американский политик не использовал фастфуд чаще и эффектнее, чем действующий президент. В рамках кампании 2016 года Дональд Трамп неоднократно выкладывал в социальные сети фотографии с едой из McDonald's и KFC. На протяжении почти четырёх лет на посту главы государства Трамп также регулярно привлекал к себе внимание фастфудом, любовь к которому, по словам бывшего советника президента Келлиэнн Конуэй, «совпадает с его аутентичностью».
 
Тем не менее издание полагает, что подобное «весьма специфическое представление американской аутентичности» работает не всегда.
 
В частности, в 2015 году республиканец Джеб Буш дал первое телевизионное интервью в качестве одного из кандидатов в президенты США в ресторане Dairy Queen в Айове. Однако вместо того чтобы заказать фирменный десерт сети или столь любимые американцами куриные стрипсы, Буш попросил напиток на основе апельсинового сока, который счёл более полезным.
 
В ходе интервью политик также не стал вести свойственную таким местам непринуждённую беседу, сосредоточившись на теме возобновляемых источников топлива и диете, которая помогла ему похудеть. В итоге, какими бы ни были причины, на праймериз в штате Буш стал лишь пятым, а через три недели и вовсе выбыл из президентской гонки.
 
В рамках предвыборной гонки 2004 года избиратели также не смогли простить бывшему госсекретарю США Джону Керри тот факт, что в одном из ресторанов сети Wendy's в Филадельфии, где очень популярны «чизстейки», политик попытался заказать сэндвич со «швейцарским сыром».
 
Как отмечает The Washington Post, ирония заключается в том, что в обоих случаях Керри и Буш на самом деле оставались верны себе. Хотя американцы утверждают, что хотят видеть политиков такими, какие они есть, когда дело доходит до их пристрастий в еде, жители США в основном хотят видеть, что эти политики живут, как обычные люди, даже если это лишь игра на публику.  
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