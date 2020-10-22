Bloomberg: если Трамп проиграет выборы, «авторитарные лидеры» будут по нему тосковать
Если Дональд Трамп по итогам предстоящих президентских выборов будет вынужден покинуть Белый дом, «не он один станет проигравшим» — несмотря на то что правительства многих стран мира скорее всего будут радоваться уходу «самого нетрадиционного и временами суматошного» американского президента, для многих других лидеров «изгнание» Трампа немедленно обернётся новыми вызовами, пишет Bloomberg. Как полагает обозреватель агентства, хотя для некоторых государств — например, Китая — ситуация несколько более «неоднозначна», те «преимущественно авторитарные» правительства, которые за четыре года Трампа у власти смогли получить определённые преимущества, теперь «опасаются, что его уход повлечёт за собой возвращение Вашингтона к более привычной внешней политике». По мнению автора, это будет означать, что США возьмут курс на укрепление альянсов и «продвижение ценностей вроде демократии и прав человека в качестве универсальных».
Первым из лидеров, которые скорее всего будут «тосковать» по Трампу, станет Ким Чен Ын, говорится в материале Bloomberg. За минувшие четыре года отношения США с Северной Кореей изменились кардинальным образом: начавшись со взаимных угроз и оскорблений, они вскоре превратились в «порой очень странный междусобойчик», в рамках которого Трамп и северокорейский лидер встретились три раза и обменялись двумя десятками писем. Вместе с тем, новый подход так и не помог Вашингтону добиться ядерного разоружения Пхеньяна, а 10 октября Ким показал миру новую межконтинентальную баллистическую ракету, которая, по всей видимости, может оснащаться разделяющимися ядерными боеголовками. Соперник Трампа Джо Байден между тем уже предупредил, что не станет встречаться с Кимом без предварительных условий, а значит добиться снятия санкций США, на два десятилетия погрузивших северокорейскую экономику в худшую в её истории рецессию, быстро не получится, констатирует обозреватель Bloomberg.
Тон для своего внешнеполитического курса Трамп задал через Саудовскую Аравию — именно туда он совершил в 2017 году свой первый международный визит, а в качестве приветственного жеста на фасаде роскошного отеля, куда заселили его делегацию, появился портрет американского президента в виде проекции, продолжает автор. Политика Трампа оказалась для наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана выгодной по целому ряду направлений: американский лидер не только отказался от «ядерной сделки» со «злейшим врагом» Эр-Рияда Ираном, но и лично заблокировал инициативу конгресса США по введению санкций против монарха в 2018 году, когда его обвинили в организации убийства видного критика саудийского режима Джамаля Хашогджи. И хотя не обошлось без «разочарований» — как, например, в 2019-м, когда Трамп так и не стал применять военную силу в ответ на удар по нефтяным объектам на востоке Саудовской Аравии, нанесённый, по версии США, именно Тегераном, — а саудийские лидеры уже заявили, что смогут сработаться и с Байденом, в случае победы последнего США скорее всего «вновь сосредоточатся» на защите прав человека, а также предпримут шаги для возобновления соглашения с Ираном, предполагает журналист.
По мнению обозревателя Bloomberg, больше Мохаммеда бен Сальмана на политическую протекцию Трампа полагается, пожалуй, лишь один лидер — турецкий президент Реджеп Эрдоган. Американский лидер по существу единолично помешал введению американским конгрессом санкций против Анкары в связи с решением турецких властей закупить российские комплексы ПВО С-400, несмотря на то что страна входит в НАТО. Кроме того, Эрдогану удалось убедить Трампа вывести войска из удерживаемых курдами районов на севере Сирии, чтобы Турция смогла ввести туда собственные силы и взять регион под контроль; при этом такое решение Трамп принял, не проконсультировавшись ни с Пентагоном, ни с союзниками США по борьбе против «Исламского государства»* в Сирии, включая Великобританию, Францию и курдов, которых Турция считает террористами. Учитывая, что санкции уже готовы к введению, а Байден ранее призывал США поддержать оппозиционные турецкие партии, Эрдоган станет одним из главных проигравших от ухода Трампа, убеждён автор.
В отношении Китая Трамп проводил более агрессивный курс, чем любой другой американский президент в обозримом прошлом, — он облагал китайские товары пошлинами и предпринимал шаги по ограничению доступа Пекина к ключевым американским технологиям, подчёркивается в материале Bloomberg. Вместе с тем, китайские чиновники заявляли, что в конечном счёте предпочли бы, чтобы Трамп пошёл на второй срок: нынешний президент не только расшатал сложившуюся после Второй мировой войны мировую систему альянсов, которую Китай считает препятствием для своих геополитических амбиций, но и навредил международному авторитету Вашингтона, выходя из различных соглашений во имя своего курса «Америка прежде всего», в результате чего председатель КНР Си Цзиньпин получил возможность «заполнить образовавшийся вакуум лидерства» в самых разных областях, начиная с торговли и заканчивая борьбой против климатических изменений, поясняет автор статьи. Джо Байден может в рамках соперничества с Поднебесной попытаться создать более «сплочённый международный фронт», сохранив при этом давление на КНР в плане торговли и технологий, а подобные перспективы китайские власти отнюдь не прельщают, пишет журналист. Впрочем, как поведал ему профессор факультета международных отношений Нанкинского университета Чжу Фэнь, Китай выиграет и в случае поражения Трампа и снижения «эмоционального накала» в американо-китайских отношениях.
В результате предполагаемого «вмешательства» России в президентские выборы 2016 года в США провели официальное расследование, итогом которого стал доклад объёмом 448 страниц — однако «в известном смысле» Владимир Путин всё же «сорвал банк»: придя к власти, Трамп стал высказывать сомнения по поводу значимости НАТО и даже союзнических отношений с такими странами, как Германия, в результате чего трансатлантический альянс, который «российские и советские лидеры пытаются разрушить ещё со времён Иосифа Сталина», ослаб, подчёркивает обозреватель Bloomberg. По мысли журналиста, есть все основания полагать, что в случае второй победы Трампа на выборах всё будет продолжаться в том же духе. При этом из всех целей, которых рассчитывали добиться российские власти от президентства Трампа — начиная с отмены санкций и заканчивая подвижками в области контроля над вооружениями, — достигнуты были очень немногие. Вместе с тем, хотя Москва почти не видит перспектив для улучшения отношений с Вашингтоном, при Байдене их будет и того меньше, отмечает автор. Как заявила в интервью Bloomberg занимавшая до 2019 года пост старшего директора Совета национальной безопасности США по европейским и российским делам Фиона Хилл, вместо того чтобы сокрушаться об антироссийских настроениях в американском истеблишменте, Кремль мог бы предпринять активные шаги, чтобы изменить ситуацию. «Там могли бы приструнить ребят, которые повсюду травят людей. Ну а на встречах с нами они могли бы прекратить делать в нашу сторону жёсткие выпады. Они могли бы взять и просто прекратить это всё», — пояснила Хилл.
Трамп стал настоящей «родственной душой» для Жаира Болсонару — и, как сообщил один из высокопоставленных членов его кабинета, когда Байден начал опережать Трампа в соцопросах, бразильский лидер начал всё больше беспокоиться по поводу сохранения своих связей с США, говорится в материале Bloomberg. Придя к власти в 2019 году, Болсонару свернул практически ставший традиционным для Бразилии нейтральный внешнеполитический курс, сменив его на автоматическую поддержку всех инициатив США и их союзников, а Трамп в ответ на это отменил запрет на импорт бразильской говядины, поддержал заявку страны на вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития и подписал с ней ряд соглашений в плане обороны и сотрудничества по освоению космоса. Министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу заявил, что страна сможет поддерживать отношения и с администрацией Байдена, однако, например, политика Болсонару в области окружающей среды при таком исходе определённо столкнётся с сопротивлением со стороны Вашингтона: Байден уже заявил, что если Бразилия не прекратит вырубку лесов Амазонии, на неё могут быть наложены санкции, подчёркивает автор статьи.
Как пишет журналист, внешнеполитические традиции США Трамп регулярно нарушал и в плане отношений с Израилем, поддерживая «националистическую» политику израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Американский лидер признал Голанские высоты израильской территорией, а также перенёс американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим, и хотя власти Израиля пока отказались от планов по аннексии Западного берега реки Иордан, на втором сроке Трампа они могут вновь о них вспомнить. Самой же мощной «отдачей» от президентства Трампа для Израиля стали подписанные при активном участии американского лидера в сентябре нынешнего года соглашения о нормализации отношений с Объединёнными Арабскими Эмиратами и Бахрейном — однако за эту победу уже пришлось «расплатиться», поскольку рейтинг поддержки израильских властей в конгрессе США впоследствии резко сократился. В результате многие израильтяне опасаются, что при Байдене Вашингтон станет относиться к их стране значительно строже, тогда как силовиков беспокоит перспектива восстановления «ядерной сделки» с Ираном в прежнем виде, подчёркивает обозреватель Bloomberg.
Для лидеров Польши и Венгрии Анджея Дуды и Виктора Орбана, которые числятся «аутсайдерами» среди в целом более либеральных европейских глав государств, победа Трампа в 2016-м стала настоящим «утешением», иронизирует автор. В 2017 году американский лидер избрал именно Варшаву для своей масштабной речи, в которой он представил альтернативное видение Запада на основе консервативно-христианских ценностей, подкрепив тем самым «правую» повестку Дуды, которой придерживается и Орбан. Венгерский лидер к тому же открыто поддержал кандидатуру Трампа, заявив, что не желает возвращения в Белый дом «морального империализма», который принесёт туда Байден. Как и Трамп, Дуда и Орбан презрительно относятся к политкорректности — и как раз из-за этого они могут вступить в конфликт с Байденом; последний уже высказывался против польских регионов, ранее объявивших себя «свободными от идеологии ЛГБТ», а в другом заявлении о любви Трампа к «хулиганам», в числе последних назвал и Польшу, и Венгрию, напоминает журналист Bloomberg.
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