Le Figaro: в преддверии американских выборов Ким Чен Ын продолжает ставить на Трампа

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын продолжает поддерживать теплые отношения с Дональдом Трампом и надеется на его победу в предстоящих президентских выборах, несмотря на приостановку переговоров о ядерном разоружении в обмен на облегчение санкций, пишет Le Figaro. Как поясняет издание, Пхеньян надеется, что сможет снова уговорить Трампа и получить облегчение санкционного режима, не жертвуя ядерным арсеналом. При этом в случае победы Байдена существует опасность новой заморозки контактов между странами, подчёркивает газета.

В сумятице пандемии Covid-19 Ким Чен Ын дорожит своей «дружбой» с Дональдом Трампом, отмечает Le Figaro. Так, северокорейский «верховный лидер» поспешил послать президенту США пожелания скорейшего выздоровления, как только стало известно о его положительном тесте на Covid-19, заявив, что» уверен в способности американского президента «укротить» вирус.

Эта поддержка — не просто форма дипломатической вежливости, уже примечательная для режима, все еще технически находящегося в состоянии войны с Америкой, но и инструмент «реальной политики» в целях укрепления связей с «непредсказуемым президентом», установленных после исторического рукопожатия в Сингапуре в 2018 году, полагает газета. По словам издания, Ким делает серьёзную ставку на предстоящие выборы в США и не скрывает своей надежды на победу Дональда Трампа. «Он предпочитает Трампа Байдену, потому что уходящий президент сохраняет надежду на переговоры о соглашении, делая ставку на межличностные отношения», — уверен эксперт Университета Седжон Чон Сон Чанг.

Победа Джо Байдена, с другой стороны, не предвещала бы ничего хорошего молодому «маршалу», который пытается «ослабить тиски международных санкций вокруг своей хрупкой экономики», используя для этого свой ядерный арсенал. Избрание Байдена означало бы возвращение к политике «стратегического выжидания» администрации Обамы, делавшей ставку на методичную изоляцию государства-изгоя, учитывая, что президент-демократ стал бы гораздо более чувствителен к вопросам прав человека.

«Ким Чен Ын инвестировал в Трампа», — считает Го Мен Хен из Института Асана в Сеуле. Североорейский лидер, воспитанный в Швейцарии, поддерживает этот «невероятный медовый месяц» вот уже два года. «Глубокая и особая дружба, объединяющая нас, будет действовать, как магическая сила», — писал Ким президенту несмотря на то, что переговоры о ядерном разоружении все еще находятся в тупике, как рассказывает Боб Вудворд в своей книге «Ярость».

Несмотря на унизительный провал Ханойского саммита 2019 года, когда Трамп внезапно покинул переговоры, северокорейские стратеги считают возможным в ходе второго срока снова уговорить республиканского «смутьяна» и облегчить санкции, не жертвуя большей частью своего арсенала, пишет газета. По словам издания, этот стратегический расчет объясняет относительное малословие Пхеньяна во время предвыборной кампании из уважения к уходящему президенту, который хвастал северокорейским вопросом как одним из своих «успехов» на международной арене

Тем не менее северокорейский режим продолжает разработку своей баллистической программы и представил 10 октября новую межконтинентальную ракету. И хотя эта презентация выглядела, как предупреждение в свете предстоящих переговоров, Пхеньян удержался от проведения сенсационного испытания, которое могло бы попасть на первые полосы всех американских СМИ. «Они научились управлять Трампом, никогда не пересекая красных линий», — считает глава исследовательского центра Korea Risk Group в Сеуле Андрей Ланков. После воинственных угроз президента в 2017 году, Ким Чен Ын отказался от испытания межконтинентальных ракет, нацеленных на территорию США, в пользу испытаний ракет ближней дальности, закулисно продолжив развивать свою ядерную отрасль.

Второй срок Трампа открывает перспективу новой серии «дипломатии саммитов», однако прагматичный Ким готовится и к сценарию «непреклонной» администрации Байдена, пишет Le Figaro. Как предполагает издание, в ближайшие месяцы Северная Корея может запустить новую серию ядерных испытаний, чтобы «нахально» заявить о своем статусе ядерной державы и убедить демократов сесть за стол переговоров с «дьяволом». При этом в условиях экономических трудностей «верховный лидер» более чем когда-либо может рассчитывать на поддержку Китая, учитывая что стратегическое противостояние двух «первых мировых держав» в самом разгаре.