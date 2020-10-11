Le Parisien: Северная Корея на военном параде показала новую баллистическую ракету

Во время парада в честь 75-летия со дня основания Трудовой партии КНДР продемонстрировала новую межконтинентальную баллистическую ракету, которая, по словам экспертов, может оказаться самой большой ракетой с жидким топливом, пишет Le Parisien. В своей речи глава Северной Кореи Ким Чен Ын подчеркнул, что Пхеньян продолжает укреплять армию для защиты страны и сдерживания потенциальных противников.

В субботу по случаю 75-летней годовщины основания Трудовой партии Кореи Пхеньян организовал масштабный военный парад, на котором демонстративно показал свои последние достижения в области обороны, сообщает Le Parisien. Судя по кадрам Корейского центрального телевидения, которое транслировало парад, вдоль улиц столицы выстроились роты вооружённых солдат и боевых машин, а гвоздём программы стали ракеты.

Как рассказывает французское издание, во время парада КНДР представила новую межконтинентальную баллистическую ракету. Каждую из ракет перевозили на транспортёре с 22 колёсами. Анкит Панда из Федерации американских учёных — неправительственной организации, которая оценивает риск, связанный с ядерным оружием, — предположил в Twitter, что эта ракета на сегодняшний день является «самой большой мобильной ракетой на жидкостном двигателе».

11-axle ICBM: New *massive* system. Largest liquid-fueled missile anywhere. pic.twitter.com/ihWTpQsF3A — Ankit Panda (@nktpnd) October 10, 2020

«Мы продолжает укреплять нашу армию с целью самообороны и сдерживания», — заявил Ким Чен Ын в своей речи, которую в записи показало государственное телевидение. Северокорейский лидер заверил, что в стране «ни один человек» не болен коронавирусом, хотя пандемия затронула весь мир. Он пожелал «крепкого здоровья людям по всему миру», которые лечатся от COVID-19.

В статье отмечается, что, в отличие от прошлых парадов, в этом году не пригласили никакие зарубежные СМИ. Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, множество посольств закрыты, поэтому количество иностранных наблюдателей в КНДР значительно сократилось. При этом эксперты уверены, что Северная Корея продолжает программы по наращиванию ядерного и баллистического оружия, оправдываясь угрозой со стороны Соединённых Штатов, пишет Le Parisien.