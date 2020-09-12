Times: Трамп «оскорбил» Ким Чен Ына совместными учениями с Южной Кореей

Глава КНДР Ким Чен Ын признался в личной переписке с президентом США Дональдом Трампом, что «оскорблён» совместными учениями США и Южной Кореи 19-2 Dong Maeng августа 2019 года, пишет The Times. Как стало известно из обнародованного письма Ким Чен Ына Трампу, северокорейский лидер надеялся, что США отменят или перенесут манёвры в преддверии переговоров между странами.

Ким Чен Ын почувствовал себя «оскорблённым» совместными учениями США и Южной Кореи, обвинив Соединённые Штаты в «паранойе и гиперчувствительности», сообщает The Times со ссылкой на обнародованное письмо северокорейского лидера американскому коллеге Дональду Трампу.

Как предполагает издание, недовольство Ким Чен Ына знаменовало собой начало провала дипломатических усилий, направленных на прекращение ядерных программ КНДР.

Разгневанный состоявшимися в августе 2019 года военными учениями 19-2 Dong Maeng, которые Северная Корея осудила, назвав подготовкой к вторжению, Ким Чен Ын отложил переговоры на рабочем уровне между двумя странами до октября прошлого года.

После первой встречи на высшем уровне между лидерами США и Северной Кореи в Сингапуре в 2018 году Трамп встревожил высокопоставленных военных советников, в одностороннем порядке отменив совместные учения с Южной Кореей.

Как стало известно из обнародованных писем, Ким Чен Ын предполагал, что учения 19-2 Dong Maeng также «будут отменены или отложены в преддверии переговоров на рабочем уровне между двумя странами». Когда же манёвры не были отменены или перенесены, лидер КНДР почувствовал себя преданным.

«Я несомненно оскорблён и не хочу скрывать этого от вас, — приводит отрывок из письма, адресованного Трампу, американский журналист Боб Вудворд в своей книге «Ярость», которая выходит в свет в сентябре. — Мне не нравится то, что американские военные участвуют в этих параноидальных и гиперчувствительных действиях с южнокорейским народом».

The Times напоминает, что отношения между США и Северной Кореей зашли в тупик после саммита во Вьетнаме в феврале прошлого года. Тогда Трамп настаивал на заключении соглашения, по которому КНДР должны были полностью отказаться не только от ядерного арсенала, но и от запасов химического и биологического оружия.

Однако Ким Чен Ын посчитал, что прежде стороны должны укрепить доверие, заключив ряд менее масштабных соглашений. Северная Корея пыталась добиться отмены санкций в обмен на ликвидацию ядерного объекта в Йонбёне, но США это не устроило. Тем не менее переговоры завершились на дружественной ноте.

В июне прошлого года лидеры встретились в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей, где договорились о проведении будущих переговоров.

«Быть сегодня с вами было поистине удивительно», — написал в своём письме Трамп после этой встречи. Однако, несмотря на то что лидеры продолжали обмениваться тёплыми словами, недовольство Северной Кореей относительно учений сторонам так и не удалось уладить., пишет The Times.