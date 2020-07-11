Politico: сестра Ким Чен Ына заявила, что КНДР не интересен «бесполезный» саммит с США

Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что от очередного саммита между Северной Кореей и США намного больше выиграет американская сторона, пишет Politico. В связи с этим Ким Ё Чжон усомнилась в возможности проведения встречи лидеров двух стран до конца этого года, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа.

Первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, которая приходится младшей сестрой северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, отвергла возможность проведения нового саммита между КНДР и США до конца года, сообщает Politico.

«Это лишь моё мнение, однако, я сомневаюсь, что такое мероприятие, как переговоры на высшем уровне между КНДР и США, произойдёт в этом году», — отметила Ким Ё Чжон, уточнив, что подобным заявлением решила опровергнуть «поток странных сигналов», исходящих от американских чиновников относительно возможной встречи.

Как отмечает Politico, ранее на этой неделе американский лидер Дональд Трамп сообщил о том, что очередной саммит с его коллегой из КНДР возможен. «Я понимаю, что они хотят встретиться, и мы обязательно это сделаем», — отметил глава Белого дома в интервью одному из американских телеканалов.

По мнению северокорейского политика, в настоящий момент Соединённые Штаты выиграли бы от очередного саммита намного больше, чем Северная Корея, сочтя любую встречу лидеров двух стран «совершенно непрактичной и бесполезной» для Пхеньяна.

Сестра Ким Чен Ына заявила, что необходимость во встрече на высшем уровне возникнет лишь в случае, если США будут готовы идти на уступки.

Ким Ё Чжон также подчеркнула, что для осуществления ядерного разоружения необходимы различные важные шаги, предпринятые Вашингтоном параллельно с действиями самого Пхеньяна.

По её словам, учитывая приближающиеся президентские выборы в США, стремление к возобновлению переговоров по ядерной программе КНДР она воспринимает исключительно как попытку «успокоить» режим Кима Чен Ына и выиграть время, пишет Politico.