Time: экс-генсек ООН уверен — благодаря саммитам с Трампом Ким Чен Ын де-факто добился для КНДР ядерного статуса

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Не входит ли Финляндия в состав России? — уволенный Трампом Болтон рассказал о парадоксальных высказываниях шефа New York Times
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Министр здравоохранения Удмуртии заболел коронавирусом
У министра здравоохранения Удмуртии Георгия Щербака диагностировали коронавирусную инфекцию.
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В Кремле прокомментировали слова Болтона о Путине и Трампе
Российский лидер Владимир Путин не считает, что американским президентом Дональдом Трампом можно манипулировать. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.
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Путин поздравил с юбилеем актрису Селезнёву
Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису Наталью Селезнёву.
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В Кремле прокомментировали события в Белоруссии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает внутренним делом Белоруссии задержание экс-главы Белгазпромбанка и претендента на пост президента республики Виктора Бабарико.
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Умер испанский писатель Карлос Руис Сафон
Испанский писатель Карлос Руис Сафон скончался на 56-м году жизни, сообщил издательский дом Planeta.
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Тедеско рассказал о состоянии игроков «Спартака» после паузы в РПЛ
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, как вынужденная пауза в сезоне-2019/20 сказалась на состоянии футболистов команды.
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В Кремле прокомментировали смерть экс-главы Чувашии Игнатьева
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил соболезнования в связи со смертью бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева.
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Боец UFC Царукян объяснил свои слова о допинге в российских промоушенах
Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арман Царукян отреагировал на слова основателя промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) Майрбека Хасиева, заявившего, что допинг принимают не в российских промоушенах, а в UFC.
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Лукашенко: сорван план по масштабной дестабилизации Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики смогли сорвать «масштабный план дестабилизации» страны.
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В РСТ оценили данные о планах россиян отправиться в отпуск на автомобиле
Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев прокомментировал информацию о том, что более 40% россиян, планирующих отправиться в отпуск, решили путешествовать на личном автомобиле.
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В Карачаево-Черкесии нашли тела пропавших три дня назад детей
Двое детей, пропавших три дня назад в Карачаево-Черкесии, найдены мёртвыми. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
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У члена судейской бригады матча «Арсенал» — «Спартак» обнаружен коронавирус
Произошли изменения в составе судейской бригады, которая будет работать на матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Арсенал» — «Спартак».
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В Минске заявили об угрозе нацбезопасности из-за деяний Белгазпромбанка
Генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк заявил, что преступные деяния фигурантов дела Белгазпромбанка создали угрозу национальной безопасности Белоруссии.
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На матч с «Сочи» отправятся минимум пятеро футболистов «Ростова-2003»
На матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» отправятся как минимум пять игроков «Ростова» 2003 года рождения.
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Железнодорожное сообщение с Мурманском возобновится 19 июня
Прерванное из-за обрушения моста железнодорожное сообщение с Мурманском планируется восстановить вечером 19 июня. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис.
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Спонсор «Ростова» призвал перенести матч против «Сочи»
Титульный спонсор «Ростова» ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» создал петицию на сайте Change.org с обращением к руководству, тренерскому штабу и футболистам ФК «Сочи».
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В Москве конкурс для молодых специалистов открыл приём заявок
В Москве стартовал приём заявок на конкурс для молодых специалистов по решению бизнес-кейсов от технологичных предприятий малого и среднего бизнеса.
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Эксперт оценил вред от использования микроволновых печей
Директор лаборатории «Экология жизненного пространства», эколог-эксперт Антон Ястребцев рассказал, как действует на продукты излучение дециметрового диапазона, которое используется в работе СВЧ-печей.
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Цена нефти WTI растёт на 3%
Стоимость нефти марки WTI растёт на 3%, свидетельствуют данные торгов.
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Второй тест на COVID-19 игрока «Ростова» Попова оказался отрицательным
Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов сообщил, что его второй тест на коронавирус дал отрицательный результат.
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Суд на Украине не стал штрафовать Зеленского за нарушение карантина
Хмельницкий городской районный суд приостановил дело в отношении президента Украины Владимира Зеленского за нарушение карантина по коронавирусу.
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В России расширили список банков для сельской ипотеки
Минсельхоз увеличил число уполномоченных банков для участия в программе льготной сельской ипотеки.
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В Москве пройдёт акция «Спасибо медработникам»
В Москве в честь Дня медицинского работника пройдёт акция «Спасибо медработникам» в благодарность врачам, медсёстрам, фельдшерам и лаборантам за их преданную работу.
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Карпин: я не знаю, кто будет играть с «Сочи»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что не знает, в каком составе его команда выйдет на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».
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В ХМАО завели дело после пожара на нефтяном резервуаре в Нижневартовске
Следственное управление Следственного комитета по ХМАО возбудило уголовное дело из-за пожара на нефтяном резервуаре в Нижневартовске, в результате которого пострадали два человека.
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Эксперт оценил вероятность распространения коронавируса в детских садах
Руководитель группы интегральных биоаналитических систем Института X-BIO ТюмГУ Дмитрий Андреев дал прогноз по ситуации с коронавирусом после открытия детских садов в России.
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В России предложили обязать работодателей стимулировать сотрудников
Первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев прокомментировал идею обязать работодателей морально и материально стимулировать сотрудников.
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Доработанный план восстановления экономики направлен Путину
Президенту России Владимиру Путину направлен доработанный проект общенационального плана восстановления экономики страны.
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Семак: никто не даёт гарантий, что чемпионат возобновится и всё пройдёт гладко
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказал мнение о возобновлении сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) в условиях пандемии коронавируса.
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На центральных улицах Москвы закрылось более 100 магазинов и кафе
С начала марта на центральных торговых улицах Москвы прекратили работу 112 продовольственных и непродовольственных магазинов, а также заведений общепита, передаёт РБК со ссылкой на данные геосервиса 2ГИС.
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Ларссон: я абсолютно счастлив в «Спартаке»
Шведский футболист «Спартака» Джордан Ларссон признался, что мечтает попробовать свои силы в лучших чемпионатах Европы, но в настоящий момент счастлив в московском клубе.
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В Москве ЗАГСы возобновят регистрации брака в торжественной обстановке
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что московские отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетания с 23 июня возобновят проведение торжественных церемоний заключения брака.
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Лодыгин рассказал, как подрался с Дзюбой в раздевалке «Зенита»
Бывший вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин поделился воспоминаниями о драке с форвардом Артёмом Дзюбой в раздевалке.
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В России ещё 10 443 человека выздоровели после коронавируса
В России за сутки 10 443 человека вылечились от коронавирусной инфекции. Общее число выздоровевших — 324 406. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
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За сутки в России скончался 181 пациент с коронавирусом
В России в течение суток скончался 181 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число летальных случаев в стране составляет 7841.
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В России за сутки подтвердили 7972 случая коронавируса
В России в течение суток зафиксировано 7972 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время эпидемии COVID-19 в стране выявили у 569 063 человек. Об этом информирует оперштаб по борьбе с коронавирусом.
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Абэ не будет присутствовать на параде Победы в Москве
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не сможет присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня. Об этом сообщил советник департамента Европы японского МИД Хидэки Уяма.
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Журналист ESPN обвинил баскетболиста НБА Ирвинга в расизме
Ведущий на радио ESPN Уилл Кейн обвинил в расизме игрока «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга, который призывает коллег не участвовать в возобновлении сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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Российские истребители поднимали на перехват B-52 над Охотским морем
Российские истребители из состава дежурных сил ПВО поднимались на перехват американских бомбардировщиков В-52Н над Охотским морем. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России.
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«Сочи» и «Ростов» сыграют матч 23-го тура РПЛ согласно расписанию
Матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и «Ростовом» состоится 19 июня, несмотря на вспышку коронавируса в команде гостей.
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Вратарь «Спартака» Максименко оказал помощь детям с особыми потребностями
Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко оказал поддержку Ростовскому центру помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.
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Рубль растёт к доллару и евро
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Аршавин подтвердил интерес «Арсенала» к Азмуну
Экс-футболист «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин заявил, что английский клуб интересуется нападающим питерцев Сердаром Азмуном.
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Число проведённых в России тестов на коронавирус превысило 16 млн
В России провели в общей сложности уже более 16,3 млн тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19.
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Правительство расширило список крупных проектов с госучастием
Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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В СБР рассказали о финансовых проблемах организации
Руководитель медиаслужбы Союза биатлонистов России (СБР) Константин Бойцов заявил, что в последние несколько лет организация неоднократно сталкивалась с серьёзными финансовыми проблемами.
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В США экранизируют серию книг Кэтрин Эпплгейт «Аниморфы»
В США снимут полнометражный фильм, основанный на серии фантастических книг Кэтрин Эпплгейт «Аниморфы».
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Сбербанк ввёл комиссию в 1% за переводы через банкомат
Сбербанк ввёл комиссию на внутрибанковские переводы в устройствах самообслуживания банка, комиссия за переводы через банкомат составляет 1%.
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Аршавин заявил, что Шатов решил покинуть «Зенит»
Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин, который в ближайшее время должен получить должность в структуре клуба, рассказал о будущем полузащитника петербургской команды Олега Шатова.
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Школьникам предоставят дополнительные скидки на железнодорожные билеты
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о дополнительной скидке на железнодорожные билеты для школьников. Документ опубликован на сайте правительства.