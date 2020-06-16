BI: в ответ на листовки с юга КНДР грозится вернуть армию на границу

Северокорейские власти пригрозили вернуть армию в зону, которая по соглашению с Южной Кореей должна оставаться демилитаризованной. Как пишет Business Insider, это связано с тем, что беженцы из КНДР и прочие южнокорейские активисты проводят акции, во время которых запускают на северную территорию агитационные материалы с помощью воздушных шаров.

Северная Корея пригрозила предпринять военные действия в тех местах, которые, по предыдущему соглашению с Южной Кореей, должны были оставаться демилитаризованными. Вызвано это решение ухудшением отношений между сторонами, пишет Business Insider.



В заявлении было сказано, что северокорейская армия будет готовиться к тому, чтобы «предоставить твёрдые военные гарантии», а также, что она сможет быстро и чётко выполнить любые решения партии. Там пригрозили, что приграничная зона станет крепостью.



Как напоминает издание, о частичной деэскалации стороны договорились в 2018 году. Тогда они убрали военных и оружие с некоторых постов. Однако в дальнейшем, несмотря на встречи с лидерами Южной Кореи и США, Северная Корея стала снова угрожать соседям. Так, например, в июне КНДР оборвала связь с Сеулом.



Как отмечают в Пхеньяне, их гнев вызывают беженцы из КНДР, которые обосновались в Южной Корее. Вместе с правозащитниками они с помощью воздушных шаров запускали на северокорейскую территорию продемократические листовки и карты памяти, на которых записаны южнокорейские телепередачи и музыка.



В Северной Корее такие действия назвали злонамеренными. А правительство Южной Кореи от листовок открестилось и даже запретило проводить подобные кампании.



Впрочем, как отмечают активисты, некоторые из которых сами бежали из Северной Кореи, там блокируют поступление информации извне, и, чтобы разрушить режим мирным образом, нужен как раз приток информации. Но в правительстве Южной Кореи считают, что такие листовки лишь разжигают напряжённость между сторонами и таким образом ставят под угрозу жителей приграничных территорий, пишет Business Insider.