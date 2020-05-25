NYT: Ким вновь напомнил о себе и пообещал укрепить ядерный потенциал КНДР

После очередного долгого отсутствия лидер КНДР снова появился на публике. Ким Чен Ын провёл заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи, на котором он наметил план по расширению ядерного потенциала страны, сообщает The New York Times.

После очередного долгого отсутствия Ким Чен Ын вновь появился на публике. Лидер КНДР провёл заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи, на котором он наметил новый курс по расширению ядерных возможностей страны, сообщает The New York Times.

Во время встречи Ким повысил в должности почти 70 военачальников. Среди них Ри Пхён Чхоль, который занимается созданием ядерного оружия и средствами доставки, а также Пак Чон Чон, специализирующийся в артиллерии и ракетных войсках.

Ри и Пак стали играть более заметную роль при правлении Кима. Особенно в связи с тем, что он перешёл к расширению ядерного и ракетного потенциала Северной Кореи после срыва дипломатических переговоров с президентом Трампом.

«На встрече была изложена новая политика, направленная на дальнейшее усиление ядерного сдерживания в стране и приведение стратегических вооружённых сил в состояние повышенной готовности», — говорится в сообщении информационного агентства КНДР. Кроме того, согласно его информации, военное руководство приняло «важные меры для значительного увеличения огневой мощи артиллерийских орудий Корейской народной армии».

Многое в этом сообщении агентства осталось нераскрыто. Например, точная дата заседания, хотя обычно о публичной активности лидера КНДР сообщается на следующий день, и подробности о его новом ядерном курсе.

В конце прошлого года Ким объявил, что его страна больше не чувствует себя связанной добровольно взятым на себя мораторием на ядерные испытания и испытания ракет большой дальности. При этом он пригрозил продемонстрировать новое стратегическое оружие.

В прошлом месяце из-за долгого отсутствия северокорейского лидера на публике появились слухи о болезни, которая сделала его недееспособным. Он развеял эти сообщения, появившись на фабрике по производству удобрений 1 мая. Заседание Центрального военного комитета стало его вторым выходом в свет с того момента, отмечает The New York Times.