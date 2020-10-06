MSNBC: «противники Америки» пожелали Трампу выздоровления — это возмутительно
Поговорим о мировых новостях. Сегодня утром мы узнаём больше о том, как повлиял на мир положительный тест президента Трампа на коронавирус. Главы таких государств, как Соединённое Королевство, Индия, Пакистан и Израиль, уже пожелали ему скорейшего выздоровления. Но, конечно же, президент Трамп — не первый лидер, получивший положительный результат теста на вирус. В числе самых известных — бразильский президент Болсонару и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
С последними подробностями из Москвы — корреспондент NBC Кейр Симмонс. Кейр, прошло уже несколько дней, с тех пор как мы узнали о диагнозе президента. Расскажите нам, как реагирует мир.
КЕЙР СИММОНС, старший международный корреспондент NBC News: Заранее попрошу меня извинить, Стеф, потому что, могу себе представить, кое-что из этого приведёт вас в ярость. Реальность такова, что противники Америки отправляют такие тёплые послания, каких можно было бы ожидать от союзников Америки.
Здесь, в России, президент Путин отправил президенту Трампу телеграмму, больше похожую на любовное письмо: «Присущие вам жизненная энергия, бодрость духа и оптимизм помогут вам справиться», — пишет Путин.
На самом же деле президент Путин, судя по его поведению, признаёт, что оптимизм не защитит от коронавируса. Он настаивает, чтобы большинство людей, с которыми он встречается, две недели до этого соблюдали карантин, проходили через дезинфекционный туннель. А со своим правительством и советниками по безопасности он совещается удалённо, по видеосвязи.
Администрация Ким Чен Ына отправила президенту Трампу послание, в котором говорится, что он (Ким. — ИноТВ) искренне надеется на скорейшее выздоровление президента и первой леди. Даже президент Венесуэлы хоть и называет господина Трампа лютым врагом, но желает ему здоровья и жизни.
И вот что интересно, Стеф. Прошли сутки, прежде чем председатель КНР Си отправил президенту Трампу и первой леди доброжелательное послание с выражением надежды на их быстрое выздоровление.
Китайская государственная газета заявила, что президент поплатился за то, что преуменьшал серьёзность пандемии. Растущая враждебность между администрацией Трампа и руководством Китая — президент Трамп обвиняет Китай, возлагая на него ответственность за пандемию — проявляется даже сейчас, когда президент Трамп в больнице.
Напомню, президент Трамп последние полгода ездил по стране с предвыборным турне, проводил мероприятия в Белом доме и других местах, высказывался за то, чтобы люди не носили масок. Это резко контрастирует с тем, что делает Владимир Путин: тот последние полгода, по сути, находился в изоляции. Две очень разные реакции.
Спасибо, Кейр! Пожалуйста, берегите себя там, где вы находитесь.
Дата выхода в эфир 05 октября 2020 года.
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