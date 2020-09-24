CNN: Сеул обвиняет КНДР в расстреле своего чиновника

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Daily Wire: Трампа обвинили в попытке создать «гитлерюгенд» Daily Wire
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Правовая помощь в обмен на международное расследование: немецкий политик предложил компромисс с Москвой в деле Навального Frankfurter Allgemeine
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Американская журналистка призвала не забывать о мудрости Коэна — она поможет избежать ядерной войны между Россией и США Consortiumnews.com
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ZDF: ЕС боится сильно давить на Минск, чтобы не толкать его в объятия Москвы ZDF
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Экс-советник Трампа: вывод войск из Афганистана — большая ошибка CBS NEWS
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CM: дело Навального похоже на «дурную комедию» в исполнении западных спецслужб Contra Magazin
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Fox News: американских школьников учат сомневаться в ценности семьи Fox News
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El Periódico: Мадрид обвинил китайских хакеров в краже данных о вакцине от COVID-19 El Periódico
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CAS отклонил апелляцию Зайцевой по делу о допинге на ОИ-2014
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию российской биатлонистки Ольги Зайцевой по делу о нарушении антидопинговых правил во время Олимпиады в Сочи-2014.
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Лавров назвал несправедливыми нападки на систему ООН
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе заседания Совбеза ООН в видеоформате заявил, что российская сторона считает несправедливыми участившиеся нападки на систему ООН, в том числе на Всемирную организацию здравоохранения.
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На учениях «Кавказ-2020» впервые десантируют десять бронемашин БМД-4М
На учениях «Кавказ-2020» Воздушно-десантные войска России впервые сбросят с самолётов Ил-76МД сразу десять новейших боевых машин БМД-4М. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
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Землетрясение магнитудой 4,2 произошло под Стамбулом
Землетрясение магнитудой 4,2 с эпицентром в Мраморном море произошло недалеко от Стамбула.
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Игрок киевского «Динамо» объяснил переход в «Уфу» желанием быть ближе к Дагестану
Полузащитник киевского «Динамо» и молодёжной сборной Украины Ахмед Алибеков прокомментировал свой переход в «Уфу» на правах аренды.
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В США анонсировали новые санкции против Ирана
США в ближайшее время объявят о санкциях в отношении официальных лиц из Ирана из-за казни 27-летнего борца Навида Афкари. Об этом заявил специальный представитель США по Ирану и Венесуэле Эллиот Абрамс на слушаниях по Ближнему Востоку в сенате конгресса США.
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Юрист прокомментировала ситуацию с выплатами и субсидиями в России
Ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская прокомментировала ситуацию с выплатами и субсидиями в России.
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Лавров: односторонние санкции подрывают авторитет ООН
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что нелегитимные односторонние санкции подрывают авторитет и прерогативы Совета Безопасности ООН.
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Эксперт оценил ситуацию со ставками при кредитовании
Главный аналитик компании «ТелеТрейд» Марк Гойхман прокомментировал ситуацию со ставками при кредитовании.
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Зариф осудил решение ОАЭ и Бахрейна установить отношения с Израилем
Иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф назвал «ударом кинжалом в спину палестинского народа» решение Бахрейна и ОАЭ по нормализации отношений с Израилем.
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Мурашко призвал соблюдать меры эпидемиологической безопасности
Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко обратился к россиянам от имени медицинских работников и призвал их соблюдать меры эпидемиологической безопасности на фоне пандемии коронавируса.
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Бузова хочет стать ринг-гёрл нового шоу с боями между боксёрами и блогерами
Телеведущая и певица Ольга Бузова предложила генеральному секретарю Федерации бокса России (ФБР) Умару Кремлёву создать новое реалити-шоу про бокс.
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Зеленский заявил о второй волне коронавируса на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нынешняя украинская статистика в 3 тыс. больных за сутки означает наступление второй волны COVID-19 в стране.
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Мурашко: людям с иммунитетом к COVID-19 вакцинироваться не нужно
Людям, у которых сформировался иммунитет к коронавирусу после перенесённой инфекции, делать прививку в этом сезоне не нужно, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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Генич и Нагучев прокомментируют игру «Баварии» и «Севильи» за Суперкубок УЕФА
Константин Генич и Роман Нагучев прокомментируют игру за Суперкубок УЕФА между немецкой «Баварией» и испанской «Севильей» на канале «Матч ТВ».
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МИД Латвии сообщил о новом санкционном списке по Белоруссии
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в интервью Латвийскому радио заявил, что страны Балтии подготовили новый санкционный список в отношении Белоруссии, в который входят порядка 100 должностных лиц.
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Губерниев раскрыл преимущества конфликта между Плющенко и Тутберидзе
Телекомментатор Дмитрий Губерниев поделился своей точкой зрения на конфликт тренеров по фигурному катанию Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.
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В Москве рассказали о первой партии вакцины от коронавируса
Первая партия вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» поступила в гражданский оборот в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.
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Жителей Москвы призвали ограничить контакты из-за коронавируса
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что Москва располагает необходимыми мощностями на случай ухудшения ситуации с COVID-19. При этом жителей города призвали соблюдать масочный режим и по возможности сократить количество контактов.
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В ЕС рассказали об обострившейся ситуации с коронавирусом в Европе
Комиссар Евросоюза по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес сообщила, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в некоторых странах ЕС хуже, чем во время пика эпидемии в марте.
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Канделаки назвала Кержакова перспективным мужчиной в полном расцвете сил
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала назначение Александра Кержакова главным тренером «Томи».
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В Ростовской области предупреждение по пожароопасности продлили до 27 сентября
ГУ МЧС Ростовской области продлило предупреждение по пожароопасности до 27 сентября.
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Британия готовит санкции против нарушителей прав человека в Белоруссии
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб распорядился подготовить санкции против виновных в нарушении прав человека в Белоруссии.
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В Челябинске возбуждено дело по факту хищения средств при реконструкции детского парка
В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при реконструкции детского парка им. В.В. Терешковой в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».
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В Татарстане рассказали о планах вакцинации от COVID-19
В Татарстане рассказали о планах вакцинации от коронавирусной инфекции, в республику поступила первая пробная партия вакцины.
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В Петербурге зафиксирован температурный рекорд
В Санкт-Петербурге побит суточный рекорд температуры воздуха 95-летней давности. Днём столбик термометра поднялся выше отметки в 23 °С. Об этом сообщил ТАСС главный синоптик города Александр Колесов.
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Минниханов предложил объявить 2021-й годом родных языков в Татарстане
Президент Татарстана Рустам Минниханов выступил с предложением объявить 2021-й годом родных языков и народного единства.
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Под Оренбургом найден сбежавший из колонии-поселения осуждённый
Под Оренбургом найден сбежавший из колонии-поселения №12 осуждённый.
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В Московской области детский хоспис получил дополнительное здание
В Московской области в Домодедове детский хоспис получил дополнительное здание, медицинское учреждение сможет принимать больше паллиативных пациентов, в основном это дети до десяти лет.
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В Минсельхозе рассказали о ситуации в аграрном секторе
Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев рассказал о ситуации в аграрном секторе.
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СМИ: Погибла дочь Владимира Конкина
В Москве погибла дочь актёра Владимира Конкина. Как утверждается, 32-летняя София утонула в бассейне одного из фитнес-клубов.
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Стало известно, какую задачу поставил перед Кержаковым губернатор Томской области
Гендиректор томской «Томи» Татьяна Смирнова высказалась о назначении Александра Кержакова главным тренером клуба.
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В Подмосковье назвали стабильной ситуацию с коронавирусом в регионе
Минздрав Московской области опроверг информацию об усилении режима по борьбе с коронавирусом в больницах региона.
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Российские ракетоносцы Ту-160 пролетели вдоль границ Белоруссии
Два российских сверхзвуковых ракетоносца Ту-160 провели специальный полёт вдоль северо-западной, западной и юго-западной границы Белоруссии в рамках учений.
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Эксперт оценил слова Зеленского об угрозе «Северного потока — 2»
Международный эксперт по энергетике и континентальному шельфу Денис Арзамасцев прокомментировал в беседе с RT заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что проект газопровода «Северный поток — 2» может создать угрозу для единства Европы.
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Форма Макгрегора произвела впечатление на бывшую чемпионку UFC
Бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор выложил в Instagram свою фотографию из тренажёрного зала.
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Генсек ООН заявил, что человечество провалило испытание пандемией
Человечество провалило испытание пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании Совета Безопасности по ситуации с вирусом.
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В Москве ряд магазинов закрыли за нарушение масочного режима
В Москве приостановили работу нескольких магазинов сетей «Перекрёсток» и «Магнолия» за нарушение масочно-перчаточного режима. Об этом заявил руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
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Хачанов проиграл Лайовичу в Гамбурге, взяв только три гейма
Российский теннисист Карен Хачанов вылетел с турнира серии ATP в Гамбурге.
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Цзю считает, что Усик победит Чисору за счёт ума
Знаменитый в прошлом боксёр Константин Цзю поделился мнением о поединке украинца Александра Усика и британца Дерека Чисоры.
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Украина предложила перенести визит Зеленского в Белоруссию
Киев предложил Минску перенести визит украинского президента Владимира Зеленского в Белоруссию. Об этом в беседе с «Украина Бизнес Ревю» сообщил белорусский посол в Киеве Игорь Сокол.
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Авербух рассказал о шансах Загитовой стать успешной телеведущей
Продюсер «Ледникового периода» Илья Авербух рассказал о перспективах олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой в качестве ведущей телешоу.
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Путин посетит учения «Кавказ-2020»
Российский лидер Владимир Путин в пятницу, 25 сентября, посетит ЮФО, где пройдёт основной этап учений «Кавказ-2020». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
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Уткин высказался о фильме «Стрельцов»
Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением о фильме «Стрельцов», который посвящён легендарному футболисту московского «Торпедо» и сборной СССР Эдуарду Стрельцову.
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Минтруд предложил увеличить МРОТ до 12 792 рублей
Минтруд предлагает с 1 января 2021 года установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в размере 12 792 рублей. Об этом сообщил замглавы ведомства Андрей Пудов.
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Испанец Наварро назначен новым тренером «Зенита» по физподготовке
Испанский специалист Альберто Наварро стал новым тренером петербургского «Зенита» по физподготовке.
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РФС: барнаульскому «Динамо» нужно обратиться в «Спартак» по выплатам за Соболева
В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что руководству барнаульского «Динамо» необходимо обратиться в московский «Спартак» по поводу солидарных выплат за нападающего красно-белых Александра Соболева.
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Минск ответил на попытки поставить под сомнение легитимность Лукашенко
Попытки отдельных стран Запада поставить под сомнение легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко не отражают мнения большинства международного сообщества, заявили в белорусском Министерстве иностранных дел.
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«Томь» официально объявила о назначении Кержакова главным тренером
Бывший нападающий сборной России, а ныне старший тренер юношеской национальной команды Александр Кержаков возглавил «Томь».
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Юным свердловчанам вручили нагрудные знаки «Горячее сердце»
Юным свердловчанам, совершившим героические поступки, вручили нагрудные знаки «Горячее сердце».