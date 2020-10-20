Hill: избиратели в Аризоне встретили выздоровевшего Трампа как супермена

На своём предвыборном митинге в Аризоне президент США Дональд Трамп сообщил, что после выздоровления от коронавируса почувствовал себя суперменом, пишет The Hill. Как отмечает газета, его заявления на этот счёт, как и слова о том, что Америка устала от коронавируса, не остались без отклика толпы, которая начала скандировать: «СУ-ПЕР-МЕН! СУ-ПЕР-МЕН!»

После того как на своём предвыборном митинге в Аризоне президент США Дональд Трамп сообщил, что после выздоровления от коронавируса чувствует себя супергероем, зрители начали скандировать слово «супермен», пишет The Hill.

«У людей эта пандемия уже в печёнках сидит. Понимаете? В печёнках. Вот почему то, что сделал ваш губернатор, — это так замечательно. Он открыл ваш штат, — заявил Трамп. — Я здесь. И теперь у меня есть иммунитет. Я могу запрыгнуть к вам в самую гущу и всех расцеловать. У меня иммунитет».

Затем Трамп продолжил обсуждать свою борьбу с коронавирусом. По словам врачей, американского лидера лечили экспериментальными препаратами, в том числе и на основе стероидов.

«Я проснулся и почувствовал себя хорошо. И сказал: «Вытащите меня отсюда». Бах! Супермен!» — похвастался Трамп, после чего толпа начала скандировать: «СУ-ПЕР-МЕН! СУ-ПЕР-МЕН!»

Trump rally crowd chants "Superman! Superman! Superman! Superman!" for him. pic.twitter.com/w428ctHrOF — The Hill (@thehill) October 19, 2020

Трамп неоднократно заявлял, что после выздоровления чувствует себя суперменом, однако лишь в понедельник его зрители впервые начали скандировать этот лозунг. Присутствующие на митинге также скандировали слово «США» и фразу «Мы любим тебя».

По некоторым данным, перед своей выпиской Трамп хотел, покидая больницу, разорвать у себя на груди рубашку, под которой должна была быть майка супермена. Таким образом американский лидер хотел продемонстрировать свою силу. Хотя подобный жест он обсуждал со своими советниками на полном серьёзе, в конечном счёте, он решил от него всё же отказаться, напоминает The Hill.