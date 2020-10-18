Ouest-France: «премьер-министр Макрон» — Трамп «понизил» лидера Франции в должности

Выступая на митинге в Мичигане, Дональд Трамп ошибочно назвал президента Франции Эммануэля Макрона «премьер-министром», пишет Ouest-France. Как отмечает издание, президент США часто высмеивает оговорки своего политического оппонента Джо Байдена, однако и сам допускает досадные промахи.

Президент США Дональд Трамп, который постоянно высмеивает предполагаемые оговорки своего противника Джо Байдена, сам допустил ошибку: в своей речи он назвал французского президента Эммануэля Макрона «премьер-министром», сообщает Ouest-France.

В субботу, 17 октября, Трамп в рамках кампании по переизбранию присутствовал на митинге в Мичигане и хвастался достижениями за четыре года у власти. Сначала он упомянул старый договор о свободной торговле с Канадой и Мексикой, который его стараниями был пересмотрен. Потом глава государства высказал своё мнение о Парижском соглашении по климату, из которого США вышли после того, как Трамп занял Овальный кабинет.

«Знаете, что еще я остановил? Парижское соглашение по климату, — заявил президент США. — Мне очень нравится премьер-министр Макрон, но я как-то спросил о том, как обстоят дела, как там соглашение? Дела у соглашения не очень». Также кандидат от республиканцев подчеркнул, что благодаря выходу из договора помог американцам «сэкономить миллиарды долларов», чего больше никто не смог бы сделать. По его словам, другие страны хотели просто воспользоваться американскими фондами.

Как напоминает издание, вскоре после победы Эммануэля Макрона на выборах лидеры США и Франции установили тесные двусторонние отношения, однако потом они существенно испортились. В настоящее время Дональд Трамп проводит встречи с избирателями во многих ключевых штатах в попытке догнать Джо Байдена: согласно опросам, за три недели до выборов кандидат от демократов занимает лидирующую позицию.