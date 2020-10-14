Fox News: у «Сонного Джо» день не задался — Байден забыл имя сенатора Ромни и снова перепутал, куда баллотируется

Общаясь с журналистами на тему религиозных взглядов политиков, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, похоже, забыл, как зовут «сенатора-мормона» Митта Ромни, сообщает Fox News. Также Байден снова оговорился и заявил, что баллотируется в сенат. Оплошности соперника не укрылись от Дональда Трампа, который отметил, что у «Сонного Джо день особенно не задался».

В понедельник 12 октября кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден вновь многих удивил своими высказываниями, пишет Fox News.

На пути к мероприятию в рамках своей предвыборной кампании в штате Огайо политик пообщался с журналистами. Один из репортёров задал вопрос о том, стоит ли «учитывать» религиозные взгляды судьи Эми Кони Барретт в рамках её потенциального назначения в Верховный суд США. Байден ответил отрицательно и напомнил о том, как сам «столкнулся с проблемами», когда дело коснулось чужих религиозных убеждений.

«Вы, наверное, помните, как я столкнулся с проблемами, когда выдвинул свою кандидатуру против сенатора-мормона. Ну, губернатора. Я с ним из-за этого поспорил», — заявил Байден, подчеркнув, что «ничьи религиозные взгляды критиковать нельзя».

— Jewish Deplorable (@TrumpJew) October 12, 2020

Как поясняет канал, в своём высказывании кандидат от демократов, по всей видимости, имел в виду Митта Ромни, на тот момент занимавшего пост губернатора Массачусетса и баллотировавшегося в президенты против Барака Обамы на выборах 2012 года. В 2018-м Ромни был избран в сенат США от штата Юта.

Позднее в тот же день Байден, по словам Fox News, совершил ещё одну оплошность, перепутав пост, на который он претендует. Завершая свою речь, он отметил: «Знаете, мы все должны объединиться. Именно поэтому я баллотируюсь. Как гордый демократ, я баллотируюсь в сенат. Я баллотировался в вице-президенты, как гордый демократ. Как гордый демократ, я баллотируюсь в президенты. Но я вам обещаю, что управлять нашей страной я буду, как американский президент».

— RNC Research (@RNCResearch) October 12, 2020

Над оговорками Байдена не преминул посмеяться и его главный соперник, действующий президент Дональд Трамп. «У Сонного Джо Байдена сегодня день особенно не задался. Он не смог вспомнить имя Митта Ромни, снова сказал, что баллотируется в сенат США, и забыл, в каком штате находится. Если бы я хоть что-то из этого сделал, меня бы мигом признали негодным. Но в его случае — он просто Сонный Джо!» — прокомментировал на своей странице в Twitter глава Белого дома.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2020

Fox News обращает внимание, что Байден уже не первый раз в ходе своей предвыборной кампании утверждает, что баллотируется в сенат. Так, в феврале на мероприятии в Южной Каролине кандидат от демократов тоже оговорился: «Это вы сделали Барака Обаму президентом. И у меня к вам простое предложение: хочу попросить вас о помощи. Откуда я родом, ты мало чего добьёшься, пока сам не попросишь. Меня зовут Джо Байден. Я кандидат от демократов на пост сенатора США. Посмотрите на меня повнимательнее. Если я вам нравлюсь, помогите мне. Если нет, голосуйте за другого Байдена. Только хорошенько ко мне присмотритесь, ладно?»

Несмотря на это, политик одержал победу на праймериз в Южной Каролине, что существенно укрепило его позиции и позволило стать официальным кандидатом от Демократической партии.