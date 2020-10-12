Fox News: у Байдена не было бы шансов против Трампа, если бы не многолетняя ложь СМИ

Демократы и СМИ затащили Америку в «глубокую нору идиотизма» с помощью мифа о сговоре Дональда Трампа с Россией; а теперь, когда вскрылся настоящий заговор Хиллари Клинтон, журналисты молчат, сетует ведущий Fox News Грег Гатфелд. По его словам, СМИ систематически замалчивают всё, что может помочь переизбранию Трампу, и только поэтому Джо Байден имеет шансы стать президентом.

Да, те же самые люди, которые вкалывали себе в вены наркотик несуществующего сговора, теперь самовольно устранились, когда нашим глазам предстал настоящий сговор. Хиллари это начала, Бреннан доложил Обаме, и никто этого не пресёк.



Итак, эти гнусные демократы и их марионетки в СМИ втащили нашу страну в глубокую нору идиотизма. Это подорвало позиции Трампа во время промежуточных выборов, дало СМИ предлоги для оправдания импичмента и заставило нас всех сомневаться в наших священных институтах. И ещё это заставило нас возненавидеть СМИ ещё сильнее, чем раньше! Невероятно.



На самом деле у Джо (Байдена. — ИноТВ) есть шансы за победу только потому, что эти нападки в течение четырёх лет выставляли Трампа злодеем. И теперь, одинаково замалчивая новости, СМИ помогают Байдену доковылять до Белого дома.



Так много лжи на передовицах, так много правды под завалами. Когда Трамп обещает вернуть военных домой из Афганистана до Рождества, вы ничего об этом не слышите. Когда экономика возвращается к жизни, вы ничего об этом не слышите. И про эту взрывную историю о России вы ничего не слышите! Вместо многого из того, что вам следовало бы слышать, вы не слышите ничего. У СМИ теперь новая эмблема — вот этот парень.



СЕРЖАНТ ГАНС ШУЛЬЦ, персонаж комедийного сериала «Герои Хогана»: О! Я ничего не вижу! Меня здесь не было! Я даже не вставал этим утром!



Благослови Бог Ларри Ховиса!



Однако мы по-прежнему называем новостями то, что видим по телевизор. Даже притом, что показывают теперь только либеральную заказуху. Они делают вид, будто есть только два ведра, из которых они могут наливать свою бурду. Ведро номер один: «О нет! Трамп сделал это!» Ведро номер два: «О нет! Трамп сделал то!» А у нас есть собственное ведро — чтобы блевать во время просмотра.



Дата выхода в эфир 10 октября 2020 года.