Independent: отрыв Байдена от Трампа по рейтингу растёт — республиканцы могут потерять не только Белый дом, но и сенат

У Дональда Трампа остаётся всё меньше времени на то, чтобы изменить нынешнюю траекторию президентской гонки — а опросы общественного мнения показывают такой большой отрыв его соперника-демократа Джо Байдена, что перед Республиканской партией теперь вырисовывается перспектива тотального фиаско с потерей не только президентского кресла, но и большинства в сенате, пишет The Independent.

Как отмечается в материале британского издания, прошлая неделя оказалась для Трампа крайне неудачной — сам кандидат успел отказаться от участия в назначенных на 15 октября дебатах, а его партнёр Майк Пенс, выступая на дебатах для кандидатов в вице-президенты, судя по всему, так не смог привлечь дополнительные голоса избирателей. В результате, если по состоянию на 29 сентября Байден и его вице-президент Камала Харрис в среднем опережали пару Трамп-Пенс в опросах общественного мнения на 6,1 процентных пунктов (п.п.), то теперь они вырвались вперёд уже на 10,6 п.п. При этом до выборов осталось лишь одно масштабное публичное мероприятие — последние дебаты претендентов на президентский пост, которые должны будут состояться 22 октября, подчёркивает обозреватель The Independent.

Штаб Трампа в целом и близко не смог навредить имиджу Байдена так же, как сделал это с Хиллари Клинтон в 2016 году, констатирует журналист. По данным аналитического ресурса RealClearPolitics, отношение рейтинга Байдена к антирейтингу в настоящее время является положительным, составляя 6,9 п.п., тогда как у Клинтон в 2016-м накануне выборов оно было отрицательным и достигало -12,9 п.п. — то есть, демократы смогли за минувшие годы «отыграть» более 19,5 п.п. При этом у Трампа сейчас тот же показатель составляет -11,3 п.п. (при рейтинге 42,9% и антирейтинге 54,2%).

Как пишет The Independent, если на этот раз президентская гонка пройдёт так, как показывают соцопросы, Республиканская партия почти наверняка потеряет контроль над сенатом, поскольку итоги выборов в верхнюю палату конгресса США и президентских традиционно совпадают: по данным исследовательского центра Пью, с 2012 года во всех штатах США выборы в сенат прошли в общей сложности 139 раз, и в 122 случаях (87,8%) победителями оказывались кандидаты, которые были либо членами партии, одержавшей победу на последних президентских выборах в соответствующем штате, либо хотя бы её соратниками. Учитывая актуальные данные соцопросов, это позволяет заключить, что Демократическая партия сможет 3 ноября, когда многие штаты будут выбирать не только президента, но и сенаторов, забрать у республиканцев кресла в верхней палате от Аризоны, Колорадо, Мэна, Северной Каролины и Айовы, а «отбиться» от конкурентов Республиканская партия сумеет в одной только Алабаме. При таком варианте развития событий, демократы получат большинство — 51 место против 49 у их оппонентов, разъясняет автор статьи.

Как заявил в интервью The Independent американский учёный и основатель посвящённого статистическому анализу выборов сайта Princeton Election Consortium Сэм Ван, если такой прогноз окажется верным, последствия будут ощущаться на протяжении ещё пяти выборов в сенат и шести выборов в законодательные собрания штатов на протяжении следующего десятилетия. По мысли Вана, нынешняя ситуация обусловлена усиливающимся в американском обществе политическим расколом, в результате которого избиратели в первую очередь стараются поддерживать «свою» партию и обращают меньше внимания на другие факторы. Согласно расчётам эксперта, в ближайшие три недели преимущество Байдена перед Трампом по рейтингу сократится на 6 п.п., что добавит выборам непредсказуемости, однако в конечном счёте победителем окажется именно кандидат от демократической партии, получив 369 голосов выборщиков — то есть, значительно больше, чем необходимые для победы 270.

По данным The Independent, информационно-аналитический сайт FiveThirtyEight, который занимается оценкой точности государственных соцопросов в США, сообщил, что провёл по собственной модели 40 тыс. симуляций выборов, и в 86% из них победил Байден, причём чаще всего он получал подавляющее большинство голосов коллегии выборщиков — более 400. В свою очередь, сайт 2020 Forecast по результатам обработки 35 своих моделей оценивает вероятность победы Байдена в 82,9%. Вместе с тем, как отмечает обозреватель The Independent, на полный «коллапс» рейтинга Трампа в последние недели по какой-то причине почти не отреагировали букмекеры — они по-прежнему оценивают вероятность выхода действующего президента на второй срок в 39%, что в два раза больше, чем получается по прогнозам, базирующимся на соцопросах. По мысли основателя американского политического блога Political Wire Тайгана Годдарда, это говорит о том, что букмекерские конторы видят какие-то другие факторы, способные привести к победе Трампа помимо неточности опросов или каких-либо сюрпризов в октябре. «Быть может, они считают, что Джо Байден может умереть до выборов. Но могут они и предполагать, что Трамп «победит» в ключевых штатах другими способами — например, посредством фальсификаций или каких-нибудь юридических выкрутасов», — цитирует эксперта The Independent.