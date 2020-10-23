Всего за несколько недель до выборов президента США действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден встретятся на финальных дебатах, передаёт France 24. На этот раз во избежание превращения дебатов в хаос микрофоны каждого из кандидатов будут выключены на время выступления оппонента, что одобрил Байден, но счёл «несправедливым» Трамп.

Чуть менее чем за две недели до выборов ставки для обоих кандидатов в президенты на полуторачасовых финальных дебатах между Дональдом Трампом и Джо Байденом, которые состоятся в четверг вечером, очень высоки. Последние телевизионные дебаты превратились в хаос, вскоре после их начала кандидаты стали перебивать друг друга и переходить на личности.

ДЖО БАЙДЕН, кандидат в президенты США от Демократической партии: А этот парень…

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Я хочу увидеть честный подсчёт голосов…

КРИС УОЛЛЕС, модератор дебатов: Господа, просто скажите, что это конец дебатов. Дебаты окончены…

ДОНАЛЬД ТРАМП: Я хочу увидеть честный подсчёт голосов.

Решающий поединок пройдёт в четверг в городе Нэшвилле, штат Теннесси, на юге страны. На этот раз для того, чтобы помешать кандидатам перебивать друг друга, их микрофон будут выключать. Микрофоны кандидатов будут включены, только пока они отвечают на вопросы модератора в течение двух минут, что огорчило президента Трампа.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Я считаю, что выключать микрофоны очень несправедливо.

Во вторник из своего родного штата Делавэр Джо Байден одобрил изменение в формате проведения дебатов.

ДЖО БАЙДЕН: Я думаю, это отличная идея. Президент перебил меня и Криса Уоллеса 148 раз. Хотя я предполагаю, что он снова будет намекать на персональные атаки лично на него, потому что он не хочет говорить о том, почему он сворачивает помощь здравоохранению в разгар пандемии.

Трамп борется за то, чтобы удержаться в Белом доме на фоне широкой критики его действий во время кризиса, вызванного распространением коронавируса, и отставания от своего оппонента от Демократической партии в национальных опросах. В свою очередь, Байден вряд ли будет почивать на лаврах, чтобы не усыплять бдительность сторонников Демократической партии среди избирателей, особенно после выборов 2016 года, когда опросы не сумели предсказать победу Трампа.

Дата выхода в эфир 22 октября 2020 года.