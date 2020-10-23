«Дональд Трамп перестал истекать кровью» — NBC дал оценку вторым президентским дебатам
ЧАК ТОДД, политический директор NBC News: Во-первых, отключение микрофонов оказалось хорошей идеей. Скажу честно, я относился к этому несколько скептично. Но в действительности, по-моему, это был очень полезный инструмент.
Хочу выразить благодарность нашей коллеге Кристен Уэлкер. Я считаю, она просто мастерски владела ситуацией на этих дебатах. И, думаю, это облегчило… Послушайте, в конечном итоге, я считаю, зрители составили верное представление о них обоих. Я считаю, эти дебаты показали их сущность.
Думаю, те, кто пристально следил за этой предвыборной кампанией, наверное, не узнали много нового. Но если сравнивать с тем, что мы видели на первых дебатах, по-моему, было в некотором роде облегчением, по крайней мере, получить представление о том, каковы могут быть действия каждого из них.
Но больше всего на этих дебатах меня поразило то, в какой степени президент, обороняясь, пытался вести себя как кандидат, бросающий вызов существующей власти. Он не особо говорил о том, что он собирается делать на втором сроке. Он не особо говорил о защите… Он защищался от некоторых направленных против него атак, но он постоянно пытался… В каком-то смысле он пытался представить Джо Байдена как действующую власть.
Он пытался, скажем так, воссоздать то, что делало его привлекательным в 2016 году, и я это понимаю. Но ведь действующий президент — он. И когда сегодня вечером он пытался отклонить вопросы о здравоохранении, о COVID, об экономике, я задавался вопросом о том, не думают ли зрители: «Погодите-ка, а кто был президентом последние четыре года — вы или другой парень?» Это мой вопрос.
Однако я полагаю, что сегодня вечером Дональд Трамп, пожалуй, перестал истекать кровью. И это важный момент для республиканцев…
Удалось ли президенту раздуть этот «октябрьский сюрприз»*, над которым он работает? Электронные письма, Хантер Байден… Он постоянно поднимал эту тему.
ЧАК ТОДД: У меня было такое чувство, что, когда он говорил об определённых вещах, в частности, об этом и о паре других тем… Скажу очень завуалированно: у меня было такое чувство, будто он говорил на языке прайм-тайма Fox News. И если вы много смотрите прайм-тайм Fox, то вы поняли, что он говорил. А если нет, то вы об этом понятия не имеете. Скажу честно, несколько человек говорили мне: «Что это? Я об этом не слышал. Я этого не понимаю». И я просто отвечал: «Вы не знаете этого языка».
И я считаю, проблема президента отчасти в этом. Его слова действительно были обращены к тем, кто понимает, о чём он. Но услышал ли его кто-то, кто сегодня колеблется? Обратился ли он к ним, чтобы вернуть их на свою сторону? Я такого обращения не услышал.
И я думаю, что когда он нападал на Байдена лично и поднимал эту тему с Хантером Байденом… Если вы не следили за этим пристально, вы, наверное, не вполне понимаете, в чём заключается атака.
Дата выхода в эфир 22 октября 2020 года.
* «Октябрьский сюрприз» на американском политическом жаргоне обозначает значимое событие перед ноябрьскими выборами, резко меняющее шансы кандидатов. Зачастую это публикация заранее заготовленных компрометирующих материалов. В данном случае ведущий NBC имеет в виду газетные статьи о коррупции сына Джо Байдена (прим. ИноТВ).
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