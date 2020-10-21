Washington Examiner: за две недели до выборов у адвоката Трампа оказался компромат на сына Байдена

Адвокат Дональда Трампа и экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани заявил, что он направил в полицию материалы предположительно сексуального характера с участием сына кандидата в президенты США Джо Байдена Хантера и несовершеннолетних девочек. Журналистам The Washington Examiner удалось выяснить, что эти компьютерные материалы уже переданы в ФБР и их содержание не связано с российской дезинформационной деятельностью. При этом, пишет издание, до выборов остаётся всего две недели.

Рудольф Джулиани заявил, что он направил в полицию штата Делавэр материалы предположительно сексуального характера с участием Хантера Байдена и несовершеннолетних девочек. Как пишет The Washington Examiner, текстовые сообщения и фотографии, о которых говорит личный адвокат президента Трампа и бывший мэр Нью-Йорка, по всей видимости, были найдены на жёстком диске ноутбука, принадлежащего 50-летнему сыну бывшего вице-президента Джо Байдена, кандидата в президенты. Как удалось установить изданию, эти компьютерные материалы уже переданы в ФБР.

«Есть текстовое сообщение отцу Хантера, где он пишет следующие слова по поводу жены своего умершего брата, которая довольно длительное время была его любовницей, — рассказал Джулиани в эфире телеканала Newsmax предысторию этого случая. — Хантер сообщает: «Она рассказала, что я в сексуальном плане веду себя неподобающе». Речь идёт о неподобающем поведении Хантера Байдена с 14-летней девочкой, имя которой не называется».

Во время передачи текстовые сообщения были выведены на экран с отдельными вымаранными фразами. Читая их, Джулиани рассказал о том, как невестка Хантера Байдена далее сообщила, что он «вёл себя неподобающе в сексуальном плане с [вымарано], что, по словам девочки, он общался с ней в FaceTime голый и что он разгуливал голый перед экраном, куря крэк и общаясь с [вымарано] девочками».

Как пишет издание, невестка, о которой говорит Джулиани, — это скорее всего вдова брата Хантера Халли Байден, с которой Хантер поддерживал романтические отношения до весны прошлого года.

Джулиани сказал, что прочитанные им сообщения «сопровождаются многочисленными фотографиями несовершеннолетних девочек», однако не пояснил, что именно эти фотографии могут доказывать. Бывший мэр Нью-Йорка также не сообщил точную дату отправки этих посланий, однако упомянул о том, что это было около трёх лет назад.

Редакция The Washington Examiner связалась со штабом Байдена и с адвокатом Хантера Байдена, попросив их прокомментировать последние заявления Джулиани, но ответа пока не получила.

Представитель полиции штата Делавэр, куда Джулиани, по его словам, вместе с бывшим начальником полицейского управления Нью-Йорка Бернардом Кериком передал материалы, не смог ни подтвердить, ни опровергнуть факт передачи материалов в понедельник, о чём рассказал Джулиани. Но, по всей видимости, Джулиани действительно передал текстовые сообщения и фотографии в полицейский департамент округа Нью-Касл.

«У них есть жёсткий диск, или ноутбук, или что-то в этом роде. Они пытаются передать всё это в полицейский департамент округа Нью-Касл», — сказал официальный представитель генерального прокурора Делавэра Мэтт Маршал.

Он также добавил, что прокуратура передала устройство в ФБР, так как появилось множество сообщений о попытках бюро проверить достоверность прозвучавших заявлений.

«В свете проводимого ими расследования мы сейчас передаём эти материалы им», — сказал Маршал.

Редакция издания также связалась с департаментом юстиции штата в попытке получить комментарий. Отвечая на прошлой неделе на вопрос о деле Хантера Байдена, представитель ФБР рассказал редакции, что бюро отказывается от комментариев, «действуя в соответствии со стандартной практикой, не подтверждая и не отрицая факт проведения расследования».

Многие демократы и бывшие разведчики предполагают, что содержимому жёсткого диска нельзя доверять, потому что оно связано с российской дезинформационной кампанией. Однако директор Национальной разведки Джон Рэтклифф заявил, что, на его взгляд, новости о ноутбуке и о текстовых сообщениях никак не связаны с Кремлём. Ни Министерство юстиции, ни ФБР не считают, что содержимое ноутбука Хантера Байдена связано с российской дезинформационной деятельностью. Между тем, отмечает издание, до выборов остаётся всего две недели.