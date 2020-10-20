Fox News: мнимая «российская угроза» помогает американским СМИ замять коррупционный скандал Байдена

Антитрамповские СМИ вступили в сговор с самыми могущественными людьми в США, чтобы скрыть от общественности махинации семьи Байденов, передаёт Fox News. Разоблачительная статья New York Post о Хантере Байдене уже объявлена «кремлёвской пропагандой». Тем временем директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф признал, что не располагает данными о причастности Москвы к этой истории.

СМИ могут и дальше беспрепятственно сговариваться с нашими шпионскими агентствами, чтобы врать вам. «Это всё русские! Потому что Россия… Повторяйте за нами, пока не начнёте бездумно в это верить: потому что Россия — величайшая угроза, с которой мы имеем дело!»



ФРЭНК ФИЛЬЮЦЦИ, бывший заместитель директора отделения контрразведки ФБР, аналитик MSNBC: У нас есть человек по имени Дональд Трамп, которого предупредили, что он получает, а теперь и повторяет, и распространяет дезинформацию, которая, как он знает, сфабрикована и поставляется иностранной разведкой. И, несмотря на предупреждение, он продолжает это делать!



ТИФФАНИ КРОСС, ведущая MSNBC: Вы говорили, что всё это — очевидные происки России. Мне-то очевидно, хотя я никогда не была послом в Российской Федерации. (Смеётся.) Расскажите мне, почему вам настолько очевидно, что это происки России?



MSNBC: Руди (Джулиани. — ИноТВ) действует, по сути, как агент России, продвигая российскую дезинформацию…



БРАЙАН СТЕЛТЕР, ведущий CNN: В пятницу CNN сообщал, что власти США разбираются, связаны ли вышеупомянутые электронные письма с продолжающейся российской кампанией по дезинформации. Ха.



Знаете, в какой-то момент надо честно сказать: «Да кому какое дело, что на ноутбуке Хантера Байдена!» Настоящая угроза — то, что вы сейчас видели. Могущественные, самые могущественные в нашей стране люди сговариваются избавиться от законных вопросов с помощью мнимой угрозы российской дезинформации. Вот что пугает!



Но не сомневайтесь, безымянные «власти США» ведут это дело, чтобы раскрыть эти «происки России»! Конечно же, нет никаких свидетельств того, что здесь было какое-то преступление. Но они всё равно ведут дело. Кто именно эти «власти»? И на кого они работают?



В субботу сенатор Крис Мёрфи, действующий сенатор от Коннектикута, дал нам это понять. Мёрфи — демократ, он входит в комитет по международным отношениям. Вот что он написал, цитирую: «Джо Байден — и все мы — должны быть в ярости, оттого что новостные издания распространяют то, что с большой долей вероятности является российской пропагандой. Я видел разведданные. Широкое внедрение дезинформации — цель России в 2020 году». Конец цитаты.



Это хуже и тупее всего, что когда-либо говорил Джо Маккарти* из Висконсина. «Я видел разведданные». Заметьте, сенатор от Коннектикута Мёрфи не сказал нам, что говорилось в этих так называемых разведданных. И уж тем более не показал их нам, остальным, чтобы мы могли оценить их сами.



Могущественные люди видели разведданные, а вы нет! Вы обязаны поверить им на слово. А если нет, то, может быть, вы работаете на Владимира Путина? Может быть, вы — русский шпион? Хотите, чтобы вам предъявили такие обвинения? В государственной измене? Не думаю. Так что прими это на веру, приятель!



Адам Шифф использует этот приём уже годами. На этой неделе он снова взялся за своё.



АДАМ ШИФФ, конгрессмен США: Мы знаем, что всё это очернение Джо Байдена исходит от Кремля… Но явно, что источник всего этого очернения — Кремль, а президент (Трамп. — ИноТВ) только рад помощи Кремля и пытается ещё больше это раздуть… Думаю, мы знаем, кто всё это время был движущей силой этого очернения. Это президент и Кремль… Для Кремля он — подарок, который не перестаёт радовать… Однако признано, что и конкретно это очернение исходит от Кремля. И вот в Овальном кабинете — ещё одна замечательная пропагандистская акция Владимира Путина — президент США держит газету, в которой раскручивается кремлёвская пропаганда. Это поистине невероятно!



«Это поистине невероятно!» — говорит Адам Шифф. Трудно поверить, что его всё ещё показывают по телевизору. Да, это невероятно. На самом деле это настолько невероятно, что это даже не правда.



Сегодня утром человек, ответственный за сбор разведданных в этой стране, ответственный за все разведывательные агентства, признал, что в действительности эта истерия — полнейший вздор. Нет никаких свидетельств того, что русские вставляют истории в New York Post. Это бред.



ДЖОН РЭТКЛИФФ, директор Национальной разведки США: Позвольте внести ясность: разведывательное сообщество в это не верит, потому что нет никаких разведданных в пользу этого. И мы не делились с председателем (комитета палаты представителей конгресса США по разведке. — ИноТВ) Шиффом или с кем-либо ещё в конгрессе никакими разведданными о том, что ноутбук Хантера Байдена — часть некоей российской кампании по дезинформации. Это попросту неправда.



Дата выхода в эфир 19 октября 2020 года.



* Джозеф Маккарти — сенатор-республиканец от штата Висконсин в 1947—1957 годах, один из инициаторов преследования коммунистов в США. Реакционная идеология Маккарти и гонения на «антиамерикански настроенных» граждан вошли в историю как «маккартизм» (прим. ИноТВ).