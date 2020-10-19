MSNBC: Макфол увидел в истории о коррупции Байденов происки российской разведки

Российская разведка принялась за старое: в 2016 году она создала скандал вокруг электронных писем Хиллари Клинтон, а теперь пытается опорочить семью Джо Байдена с помощью «дутых» публикаций о коррупции на Украине, заявил в эфире MSNBC бывший посол США в России Майкл Макфол. По его словам, цель Кремля осталась прежней — расколоть Америку и подорвать доверие народа к выборам.

МАЙКЛ МАКФОЛ, бывший посол США в России: Господин Джулиани неоднократно встречался с этими украинцами, в частности с господином Деркачом, которого наше собственное разведывательное сообщество публично называло агентом российской разведки.



И я хочу вам сказать… Я работал в правительственных структурах пять лет, я читал очень секретную информацию, и когда работал в Белом доме, и когда был послом… Чтобы разведсообщество сделало такое заявление публично, чтобы оно прямым текстом заявило, что господин Деркач — агент российской разведки, — такого от американских властей добиться непросто. Они не любят рассекречивать подобную информацию.



И это главный собеседник господина Джулиани в том, что касается этих дутых, безумных историй о коррупции Хантера Байдена на Украине!



Да, это похоже на повтор того, что было перед предыдущими выборами… Снова: «Но её электронные письма!»* Это довольно нелепо. Но мне интересно, вы ведь пять лет работали в администрации Обамы, чего именно надеются добиться русские в данном случае, как вы считаете?



МАЙКЛ МАКФОЛ: Думаю, только что вы сказали очень важную вещь. Всё именно так, как было в 2016 году. Вот ведь что сделали русские, российская разведка, военная разведка, офицеры ГРУ: они украли чужое и опубликовали. И содержание было даже не особо важно. Так? Никто уже и не помнит, что было в электронной переписке (председателя избирательного штаба Хиллари Клинтон. — ИноТВ) Джона Подесты, не считая рецепта ризотто. Важно было, что это история о коррупции в электронной переписке Клинтон. Именно это происходит и сейчас. Байден, коррупция, Украина — без каких-либо подробностей касательно содержания. То есть это то же самое.



Полагаю, Владимир Путин хочет раскола, делегитимизации. Он хочет, чтобы мы не смогли провести свободные и честные выборы, которые признало бы большинство американцев. И то, что мы видим, часть достижения этой конечной цели.



Конгрессмен, хочу теперь обратиться к вам. Вы член комитета по иностранным делам. Чего, по-вашему, добиваются русские, подогревая эти кампании по дезинформации?



ГРЕГОРИ МИКС, конгрессмен США: Очевидно, что они хотят создать угрозу для нашей демократии. Вот что сейчас на кону. Демократия в Соединённых Штатах Америки. Чистота наших выборов и доверие к ним народа. И они думают, что им надо это подогревать…



Но скажу вам, Тиффани, меня также тревожит то, что президент Соединённых Штатов, похоже, идёт в ногу с господином Путиным. Он хочет того же самого! У него была эта информация, и он её полностью проигнорировал, потому что она не вписывалась в то, что он говорит.



И точно так же, как в прошлый раз, он попросил русских поискать якобы что-то в электронных письмах Клинтон, он посылает туда Джулиани и просит русских дать ему какую-то информацию.



Итак, меня это очень тревожит. Думаю, на этих выборах на карту поставлена сама наша демократия. То есть Путин пытается вмешаться в наши выборы и нарушить их чистоту — при сотрудничестве президента Соединённых Штатов и его приспешника Руди Джулиани.



Дата выхода в эфир 19 октября 2020 года.



* Американский мем, высмеивающий попытки отвлечь внимание от реальных проблем страны путём бесконечных напоминаний о скандале с электронной почтой Хиллари Клинтон (прим. ИноТВ).