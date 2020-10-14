MD: у России на выборах в США нет любимчиков — она ждёт не слов, а действий

Хотя комментарии Путина о кандидатах в президенты США и стали поводом для спекуляций о том, на кого делает ставку российский лидер, никаких фаворитов у него нет, пишет Modern Policy. По мнению портала, Москва уже давно поняла, что политику США на практике определяет не риторика кандидатов в президенты, а консенсус элит и реальные действия администраций.

Интервью с президентом России Владимиром Путиным, вышедшее в прошлую среду, явно пришлось по вкусу американским политологам и политикам. Поскольку до президентских выборов в США осталось меньше месяца, комментарии российского лидера о двух главных претендентах на кресло в Овальном кабинете превратились в изюминку политических высказываний как демократов, так и республиканцев, которые адаптировали слова Путина под свои цели, пишет Modern Diplomacy.

Заявление Путина о том, что Джо Байден придерживается «антироссийской риторики», по всей видимости, ещё больше убедило демократов в том, что их кандидат в президенты обязательно даст жёсткий отпор Москве. Республиканцы же могли в полной мере насладиться параллелью, которую Путин провёл между ценностями Демократической партии и КПСС: «Равенство, братство, чего ж здесь плохого?» Тем не менее эти попытки понять подход России к ноябрьским выборам таят в себе обман и обладают весьма ограниченной ценностью.

Если абстрагироваться от этой внутренней политики, то мало что говорит о том, что Россия отдаёт значительное предпочтение какому-либо из кандидатов. Дело здесь не в «смешанных сигналах» Путина и не в страховке, а в реализме и прагматизме, которым характерен российский подход. Русская поговорка «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», как нельзя лучше описывает эту ситуацию: риторика — это одно, а действия — совершенно другое. При этом к подобным выводам Россия пришла далеко не сразу.

В свою бытность президентом Владимир Путин успел поработать с четырьмя американскими администрациями — двумя демократическими и двумя республиканскими. При этом две из них (администрации Обамы и Трампа) пришли к власти с готовностью и желанием улучшить отношения Вашингтона и Москвы, однако в обоих случаях они лишь ухудшились. В Кремле такая ситуация, разумеется, не даёт повода для оптимизма.

В то время как Обама потерпел дипломатическое фиаско, Трамп столкнулся с препятствием в лице «рашагейта». Любые сношения с Россией или даже стандартная дипломатия сопровождались шквалом обвинений, которые были связаны с «махинациями Хиллари Клинтон». Сначала Москва надеялась, что скандал вскоре утихнет, так как речь шла об обычном поиске козла отпущения проигравшей стороной, однако затем, столкнувшись с действиями США на мировой арене, это стало меньшей из её забот.

Между тем, внешняя политика США так и не вышла из той тени, которая нависла над действующим президентом; в её рамках проводился как правило враждебный и в некоторых случаях провокационный курс по отношению к России. Речь, в частности, идёт о нескольких пакетах антироссийских санкций, карательных мерах против «Северного потока — 2, отправке военной помощи Украине и выходе из ряда соглашений о контроле над вооружениями.

Риторика Трампа, безусловно, Москве пришлась по нраву, однако витиеватые формулировки не отражали реалии международной политики. Тем не менее многие из провалов, по мнению Путина, обуславливались «определённым двухпартийным консенсусом по поводу необходимости сдерживания России».

В этом контексте, как отмечает Modern Diplomacy, напрашивается следующий вопрос: «Зачем России отдавать предпочтение какому-либо из двух кандидатов, когда корень проблемы кроется в двухпартийности?» Между тем, ряд российских экспертов считает, что инициативы по улучшению отношений провалились не столько из-за двухпартийного консенсуса, сколько из-за действий самого Трампа, который рушил систему контроля над стратегическими вооружениями и наносил удары по Сирии.

С другой стороны, Джо Байден и впрямь занял агрессивную по отношению к России и Путину позицию — по крайней мере на словах. Он охарактеризовал Россию как «противника», пригрозив, что она должна «поплатиться» за вмешательство в выборы 2016 года.

Тем не менее, несмотря на убеждение Байдена, что у Путина «нет души», сквозь его агрессивную риторику проглядывают некоторые моменты, которые могут послужить трамплином для нормализации отношений. В то время как администрация Трампа продолжает саботировать договор СНВ-III о сокращении стратегических наступательных вооружений, срок действия которого истекает в феврале, Байден настаивает на его продлении — с чем Путин полностью согласен. Таким образом, Байден, возможно, привнесёт на пост президента некую степень предсказуемости.

«Так или иначе, суть вопроса заключается в том, что Россия видит США как целостное образование, в котором общая политика по отношению к Москве значительно перевешивает заявления или риторику кандидатов в президенты. До тех пор пока американские политики не разработают разумного курса, который подойдёт как России, так и США, позиция России не изменится. Для Москвы парадоксальный набор вариантов на ноябрьском голосовании — выбор между президентом, который дружелюбен в теории, но не на практике, и президентом, который недружелюбен в теории, но разделяет твою позицию по ключевым вопросам — не играет никакой роли. Вышеприведённая русская поговорка ясна: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», — подытоживает Modern Diplomacy.