В 2016 году ЦРУ отправило руководству ФБР докладную записку о плане кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, согласно которому ответственность за «российское вмешательство» должна была пасть на Дональда Трампа, пишет The Washington Times. При этом, как отмечает издание, во многом этот план был нужен, чтобы отвлечь внимание общественности от скандала, связанного с использованием Клинтон частного почтового сервера для ведения переписки.

В 2016 году ЦРУ отправило директору ФБР Джеймсу Коми и агенту Питеру Строку секретную докладную записку о том, что кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон одобрила план, согласно которому ответственность за «российский компьютерный взлом» должна была пасть на её соперника Дональда Трампа, пишет The Washington Times.

Газете удалось получить доступ к экземпляру докладной записки с большим количеством купюр, которая была отправлена в ФБР 7 сентября 2016 года — через несколько недель после того, как Строк начал расследовать дело о предполагаемом сговоре предвыборного штаба Трампа с Кремлём. Кроме того, в одной из своих заметок тогдашний директор ЦРУ Джон Бреннан писал, что Клинтон якобы одобрила подобный план.

Ранее директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф уже описывал содержание докладной записки в своём письме конгрессу. Между тем, Дональд Трамп неоднократно жаловался на то, что стал жертвой «российской утки» о его предполагаемом «сговоре» с Кремлём.

Кроме того, во вторник команда Трампа заявила, что предвыборный штаб Джо Байдена, который в 2016 году занимал должность вице-президента, должна объяснить, имеет ли кандидат в президенты какое-либо отношение к этому делу.

«Американский народ обязан знать, что тогдашний вице-президент Джо Байден знал об этом заговоре, а также когда он о нём узнал», — отметил представитель штаба американского лидера Тим Мерто.

В своей докладной записке Бреннан ссылается на некий «источник», который, судя по всему, является гражданином России. «Разговор [вычеркнуто] в ходе обсуждения решения кандидата в президенты США Хиллари Клинтон одобрить план касательно кандидата Дональда Трампа и российских хакеров, препятствующих выборам в США, который нужен, чтобы отвлечь внимание общественности от использования ею частного почтового сервера», — говорится в записке ЦРУ.

Кроме того, 26 июля Бреннан писал, что Клинтон якобы одобрила «предложение одного из своих советников по внешней политике очернить Дональда Трампа путём разжигания скандала о вмешательстве российской службы безопасности».

Тем не менее впоследствии в эфире CNN экс-директор ЦРУ обвинил Рэтклиффа в том, что он сделал докладную записку достоянием общественности с целью помочь президенту Трампу в политическом плане. По словам Бреннана, он докладывал об этом деле, как и о других вопросах, связанных с «российским вмешательством», президенту Бараку Обаме.

При этом конгрессмен-демократ Адам Шифф назвал эти данные «российской дезинформацией». Однако Рэтклифф уверен, что речь в данном случае идёт явно не о дезинформации.

В то время как Клинтон якобы одобрила план против Трампа, её предвыборный штаб получил информацию, выставляющую нынешнего американского лидера в невыгодном свете, от исследователя Кристофера Стила. В его досье содержались данные об «обширном сговоре» между Россией и штабом Трампа о «вмешательстве» в выборы. Однако в марте 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер сообщил, что он не смог подтвердить, что подобный сговор существовал на самом деле.