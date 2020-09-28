Fox News: «круг смерти» — американские СМИ сеют хаос и винят Трампа в кровопролитии

Разжечь недовольство Трампом, потворствовать беспорядкам и насилию, объявить Трампа виновным в гибели людей и использовать это, чтобы создать новую волну гнева — такова «гениальная» тактика американских СМИ, полагает ведущий Fox News Грег Гатфелд. По его словам, богатые корпорации стравливают американцев друг с другом, чтобы укрепить свою власть.

Сегодняшний урок — контраст бреда и реальности. Бред — это те кошмары, которые изо дня в день выдумывают СМИ и демократы. Каждый раз, когда Трамп предсказывает лучшие времена, они предсказывают конец света. Итак, Трамп смотрит в небеса и видит красоту творения, а демократы смотрят в небеса и спрашивают, зачем Трамп призывает метеориты.



А какова реальность? Реальны ежедневные беспорядки, которые сохраняются усилиями демократов и их попугаев-убийц. Погромы и мародёрства не стихают, из-за того что эти люди игнорируют их как нечто незначимое.



Вот контраст. Одно из зол никогда не происходит, но его обещают; другое происходит каждый день, но считается приемлемым. Эти вещи связаны друг с другом. Апокалиптические предсказания используются для того, чтобы оправдать деградацию на улицах. Это делается с помощью реальных медийных тупиц, обвиняющих в беспорядках Трампа.



Я называю это «кругом смерти». Первый шаг — разжечь антитрамповскую панику или гнев. Шаг второй — дать гневу разгуляться. Третий — вину за кровопролитие возложить на Трампа. И четвёртый — использовать это, чтобы разжечь ещё больше гнева. Далее по кругу.



Ещё одним проводником этого безумия стал выбор судьи Верховного суда. Как только кресло опустело, всё те же истерики заистерили снова. Трамп сделал свой выбор, далее следует процедура утверждения, бесконечные слушания, неуместная игра на публику. Вы знаете, что это будет цирк взрывающихся мозгов. Вон у Лемона уже взорвались.



ДОН ЛЕМОН, ведущий CNN: Нам надо будет взорвать всю систему. Надо будет избавиться от коллегии выборщиков.



Лемон — барон бреда. И доказательство того, что, если есть лимон, всегда можно сделать из него CNN. Каждый вечер он рассказывает свои апокалиптические выдумки о том, что принесёт Трамп, и при этом, конечно же, отрицает реальный апокалипсис, над которым раньше смеялся. Вот это видео никогда не постареет. «Какие такие беспорядки? Я прекрасно поужинал в нью-йоркском ресторане!»



ДОН ЛЕМОН: Мы сегодня прекрасно сходили поужинать в Нью-Йорке. Люди подходили к нам и говорили: «Спасибо вам за… Я смотрю вас каждый вечер. Даже не верится!» Они были очень удивлены, увидев нас просто отдыхающими, а не на телеэкране. Но Нью-Йорк не был похож на ад, правда?



КРИС КУОСО, ведущий CNN: Ну, один парень пробежал мимо с мачете... Нет, конечно, нет!



Потом он пошёл на попятную касательно разрушения системы. Сказал, что его слова вырвали из контекста. Но на CNN контекст необязателен. На самом деле аббревиатура CNN так и расшифровывается: «Контекст не нужен». А вот конфуз нужен.



Вот скажите, кто там рассказывает новости, а кто их интерпретирует? На Fox это ясно: вы знаете, что у меня комментарии, а у Хеммера новости; вы знаете, что Такер — это комментарии, а Брет — это новости. Вы знаете, что Джесси… Ну, мы не знаем, кто такой Джесси, но мы отослали его волосы в лабораторию для исследований.



Но на CNN — что такое Лемон и что такое Куомо? Если провести анализ на питательную ценность, сколько они выдают новостей, сколько комментариев и сколько отходов жизнедеятельности?



Это медийный маллет: немного новостей спереди и масса вонючих мнений сзади. Вот как это работает. Спереди: «На сегодня COVID унёс 200 тысяч жизней», — а сзади: «Спасибо тебе, Дональд Трамп, что убил каждого из этих людей, а ещё переехал мою собаку, когда мне было пять лет!» Вот почему этих людей, твердящих нам про злой рок, нельзя отнести к какой-то из категорий. Единственное требование к ним — зарабатывать деньги для Джеффа Цукера. А значит, требуется конфликт.



На MSNBC дела обстоят не лучше. Вот их бредовая идея: впервые в истории этой республики президент Соединённых Штатов не обязуется мирно передать власть.



ДЖО СКАРБОРО, ведущий MSNBC: Впервые в истории этой республики президент Соединённых Штатов не обязуется мирно передать власть.



Ну разве это не пожар высшей категории сложности?



ДЖО СКАРБОРО: Это практически пожар высшей категории сложности.



Ага. Спасибо. Он Бивис или Баттхед? Я постоянно забываю.



И снова левые создают бредовую идею о том, что Трамп прибегнет к насилию, тогда как сами своим вымогательством гарантируют, что исход не будет мирным. «Ваши города будут гореть, если Трамп победит!» И насилию только способствует тот факт, что говоруны с задницей вместо лица упорно сравнивают людей с Гитлером.



ДОННИ ДОЙЧ, эксперт по брендингу и маркетингу: В чём отличие Дональда Трампа от Адольфа Гитлера? Я не говорю, что имеет место холокост. Но если посмотреть на тактику… Вот что мы имеем на данный момент. Нет никакой разницы между тем, что проповедует Дональд Трамп, и тем, что проповедовал Адольф Гитлер в начале 1930-х! Давайте просто скажем это раз и навсегда!



Как этот человек ещё не потерял работу? У него что, есть чьи-то фото в голом виде? Ага, свои собственные. И он угрожает опубликовать их в случае увольнения!



Они ставят всех на уши, и вот на ушах вся страна. Протестующие снова явились к дому лидера (сената США. — ИноТВ).



ГОЛОС: Митч! Ты там?! Или сбежал?!



И они снова угрожали людям, ужинающим в ресторане.



ГОЛОС: Вставай, дерись!



ГОЛОС: Нет. Это мой столик.



Новые погромы в Портленде, новые подстреленные копы в Луисвилле. Нападения на сидящих в машине людей, пытающихся не повторить участь Реджинальда Денни*. Думаете, на людей не будут покушаться, если Трамп победит? Так ведь уже покушаются!



Я понимаю протест, но нелепа сама мысль о том, что небинарный обитатель парка с фиолетовыми волосами и обидами на папочку знает о деле полицейских больше, чем большое жюри, полное решимости поступить правильно и избежать погромов. Но какая разница?



Нет, мы видим, как алгоритмы (соцсетей. — ИноТВ) и медийные корпорации тиражируют определённую интерпретацию событий, разжигая конфликт, потому что это приносит деньги. И это сохраняет могущество таких алгоритмов и корпоративных боссов. Это направляет наше поведение, вызывая у нас вспышки гнева каждым заголовком и недостающим фактом. И пока мы как нация дерёмся между собой, мы не можем бороться с ними. Да это же гениально!



Дата выхода в эфир 26 сентября 2020 года.



* Реджинальд Денни — белый водитель грузовика, жестоко избитый группой афроамериканцев во время беспорядков в Лос-Анджелесе в 1992 году (прим. ИноТВ).