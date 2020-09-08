Le Figaro: «Коалиция, которая не шутит» — чёрное ополчение с оружием в руках бросает вызов BLM и белым в США

На антирасистских митингах в США всё большую известность приобретают члены темнокожего вооружённого ополчения, считающие своей задачей противостоять вооружённым отрядам белых, пишет Le Figaro. Участники движения под названием «Коалиция, которая не шутит» не хотят ассоциировать себя с активистами BLM, осуждая их за погромы и желая «установить свою версию порядка», отмечает издание. Однако их радикальные взгляды и призывы к насилию только укрепляют позиции Дональда Трампа, полагают эксперты.

Их лица часто замаскированы платком до самого носа или капюшоном, все они тяжело вооружены, причём оружие заряжено — так описывает Le Figaro темнокожих членов американского «самопровозглашённого ополчения» под названием NFAC, или Not Fucking Around Coalition, которое можно условно перевести как «Коалиция, которая не шутит».

В субботу 5 сентября около 250 членов этого «чёрного ополчения», как они привыкли себя называть, приняли участие в антирасистской демонстрации в Луисвилле, целью которой было требование справедливости для Брионны Тейлор, застреленной полицейскими в собственной квартире 13 марта 2020 года. Как сообщает газета, во время этого мероприятия лидер NFAC «магистр Джей» спровоцировал полицейских, обеспечивавших безопасность собрания, однако затем группа отступила без инцидентов.

По словам издания, NFAC постепенно приобретает известность на антирасистских митингах. Их первоначальной целью было противостоять сторонникам идей белого превосходства, большинство из которых также бывают вооружены. При этом члены коалиции отказываются ассоциировать себя с активистами движения Black Lives Matter, презирая последних и считая, что те реагируют, руководствуясь эмоциями, а кроме того, допускают в свои ряды погромщиков. NFAC, напротив, видит себя военной организацией с чёткой структурой, которая не допустит беспорядков. Так, в Луисвилле ополченцы покинули демонстрацию после того, как к ней присоединились члены BLM, не желая нести ответственность в случае столкновений.

Как передаёт газета, лидер движения «магистр Джей», настоящее имя которого Джон Фицджеральд Джонсон, — бывший военный, рэппер, продюсер, диджей и независимый кандидат на президентских выборах 2016 года, собравший 47 голосов. Он описывает NFAC как организацию, девизом которой может стать: «око за око, зуб за зуб». Подобно лидеру, большинство остальных членов коалиции, как мужчин, так и женщин, — ветераны, порвавшие со службой в армии.

Как объясняет преподаватель американской истории и культуры Сесиль Коке-Мококо, эта сепаратистская группировка вдохновляется Партией чёрных пантер 1960-х годов и требует для всех потомков темнокожих рабов и просто темнокожих права на территорию, где они могли бы поселиться и где господствовала бы сегрегационная политика по отношению к белым. В частности, NFAC хочет, чтобы правительство выделило им Техас. Однако по мнению специалиста, эта просьба нереалистична, поскольку «нефтяные богатства штата делают удовлетворение требования маловероятным».

Это ополчение имеет много общего с Национальной афроамериканской оружейной Ассоциацией (NAAGA) — оружейным лобби, похожим на Национальную стрелковую ассоциацию (NRA), но набирающим своих членов в рядах афроамериканцев и поощряющим афроамериканское население покупать оружие у темнокожих продавцов.

Как отмечает издание, подобные вооружённые ополчения — для Соединённых Штатов привычное дело. «Только в штате Висконсин их насчитывается около сотни», — подчёркивает Сесиль Коке-Мококо. По словам историка, это связано с неправильным толкованием второй поправки к конституции, составленной в конце XVIII века. Цель этого текста состояла в том, чтобы иметь возможность организовать ополчение граждан в штатах, не имевших армии, чтобы местные жители всё же могли защитить себя с оружием в руках, к примеру, против индейцев. Население, в основном крестьяне, не привыкло обращаться с мушкетами, а поправка позволяла контролировать оружие и его владельца, а также удостовериться, что каждый знает, как правильно обращаться с оружием.

Тем не менее в «мятежной атмосфере», которая царит сегодня в США, афроамериканских членов подобных ополчений белые воспринимают как преступников, что заставляет их активнее солидаризироваться со своим «кумиром» и только оправдывает и подпитывает риторику Дональда Трампа. «В частности, когда «магистр Джей» во время своего выступления призывал «сжечь всё», хотя он и объяснил позже, что речь шла о метафоре», — приводит пример специалист по афроамериканскому вопросу. Как подчёркивает этот эксперт, дистанцируясь от BLM и желая любой ценой противостоять ополчениям сторонников идей белого превосходства, NFAC преследует цель установить «свою версию порядка».