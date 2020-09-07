Euronews: очередной «бунт» в Портленде стал итогом 100 ночей протестов против полицейского насилия в США

Десятки арестованных в Портленде — таковы итоги сотой по счёту ночи протестов против расовой дискриминации и полицейского насилия в США, передаёт Euronews. Полиция объявила несанкционированную акцию протеста «бунтом» и применила слезоточивый газ для разгона толпы после того, как протестующие начали бросать в полицейских бутылки с зажигательной смесью. В понедельник сторонники ультраправых движений намерены провести в ответ демонстрацию в Портленде в поддержку президента Трампа.

В американском Портленде десятки людей арестованы в результате беспорядков и стычек с полицией. Таковы итоги 100-й по счёту ночи протестов против расовой дискриминации и полицейского насилия.



Уже в начале вечера в стражей порядка полетели бутылки с зажигательной смесью. Полиция объявила «бунтом» несанкционированную акцию протеста и применила слезоточивый газ для разгона толпы.

Президент США Дональд Трамп неоднократно подвергал критике власти города и штата Орегон за неспособность справиться с насилием на улицах. Ситуация обострилась после убийства мужчины, который, по неофициальным данным, являлся сторонником праворадикальной группировки.



Через несколько дней при задержании в штате Вашингтон был застрелен подозреваемый — сторонник американских антифашистов. Между тем в Портланде собрались вооружённые последователи ультраправых движений. В понедельник они проведут демонстрацию в поддержку Трампа.



Дата выхода в эфир 06 сентября 2020 года.

