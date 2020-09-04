Fox: ФБР предупреждает — банды договорились открывать огонь по чикагским полицейским, если они достанут оружие

ФБР предупредило чикагскую полицию о том, что местные банды договорились открывать огонь по любому полицейскому, который наведёт на кого-либо оружие, притом что всё это совпало со всплеском уровня преступности в городе, передаёт Fox News. По мнению члена городского совета Энтони Наполитано, подобные тревожные события во многом обуславливаются кампанией по лишению полиции финансирования, в то время как уладить ситуацию и обеспечить безопасность обычных граждан можно только в том случае, если США введёт в Чикаго федеральные силы.

ФБР предупреждает чикагскую полицию о договорённости уличных банд стрелять в любого полицейского, как только тот публично наведёт на кого-либо оружие. Тем временем город пытается совладать с ростом насильственной преступности. По сравнению с августом прошлого года число инцидентов со стрельбой выросло более чем на 80 процентов. Вот как прокомментировал эту тревожную тенденцию суперинтендант полиции Дэвид Браун.



ДЭВИД БРАУН, суперинтендант полиции Чикаго: В этом году насильственные преступления совершаются безнаказанно гораздо чаще, чем раньше. За год под огонь попал 51 полицейский, некоторых из них ранили. Кажется, что это в четыре раза больше, чем в любой предыдущий год в истории Чикаго. Я считаю — и это не просто предположение, — что люди стремятся причинить вред копам.



С нами на связь выходит бывший полицейский и член городского совета Чикаго Энтони Наполитано. Большое спасибо, что нашли для нас время. Речь идёт об очень тревожных и пугающих вестях. И это на фоне всплеска насилия в Чикаго, о котором мы уже говорили. Позвольте мне задать следующий вопрос: вы общаетесь там с местными полицейскими? Что они рассказывают? Что им нужно?

ЭНТОНИ НАПОЛИТАНО, член городского совета Чикаго: Да, я регулярно с ними общаюсь. Там, где я живу, — на северо-западе города — располагается настоящий «коплэнд». Там живёт львиная часть всех полицейских, пожарных и городских служащих. Они понимают, что происходит. Мы все знаем, что у нас на районе есть такая группировка, которой не менее 5—8 лет. Антиполицейское движение по лишению финансирования правоохранительных органов поспособствовало появлению вопиющего подхода к чикагским преступникам.

Уже тогда мы знали, к чему это приведёт. Мы знали, что преступники так распоясаются, что будут назначать награды за головы полицейских. Мы знали об этом и предупреждали об этом людей — но это был глас вопиющего в пустыне.

Теперь же нам приходится иметь дело с этой нелепой идеологией по лишению полиции финансирования, в рамках которой предполагаются сокращения аппарата правоохранительных органов. Нам же, напротив, на улицах нужно больше полицейских. А полицейские напуганы…

Позвольте мне спросить вот что: конкретно в Чикаго среди чиновников, заведующих бюджетом, не было движения по лишению полиции финансирования? Лори Лайтфут (мэр Чикаго. — ИноТВ) заявляла, что она не поддерживает эту кампанию. Хотите ли вы сказать, что этому скорее способствует общая атмосфера на местах? Или же есть какие-то другие факторы?

ЭНТОНИ НАПОЛИТАНО: Я думаю, что проблема кроется во многом на местах: в Чикаго есть члены городского совета, которые выступают за то, чтобы лишить полицию финансирования. Я очень горд тем, что наш мэр этому воспротивилась, и поддержки с её стороны они не дождутся. Однако в октябре члены городского совета смогут получить доступ к бюджету и просто урезать финансирование полиции. При этом они кормят людей ложными надеждами, что с помощью этих денег они создадут новые предприятия. Но эти средства предназначены не для этого. Бюджет верстается для того, чтобы защищать как бизнес, так и жителей Чикаго. Так что вместо создания новых предприятий мы их будем терять, потому что здесь сейчас небезопасно. Они кормят людей ложными надеждами, и это неправильный подход к этому делу с их стороны.

Учитывая всплеск уровня преступности... что, по словам полицейских на улицах, им нужно? Что способно обратить эту тенденцию вспять?

ЭНТОНИ НАПОЛИТАНО: Помощь. Нам нужна помощь. Мы твердим об этом с самого первого дня. Введите Нацгвардию. В 2012 году, когда у нас был саммит НАТО, мы заручились федеральной поддержкой, поддержкой Минобороны. Тогда это было нужно для защиты делегаций. Как насчёт того, чтобы на этот раз защитить обычных людей и предприятия? Как насчёт того, чтобы собраться с силами и отстоять наш город?

Сообщения об огне без предупреждения и наградах за головы полицейских — это возмутительно и ужасно. Уверена, что все это осудят. Спасибо большое, что согласились выступить. Спасибо, что уделили нам время.

ЭНТОНИ НАПОЛИТАНО: Спасибо, что пригласили.

Дата выхода в эфир 02 сентября 2020 года.