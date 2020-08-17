ABC News: печальный рекорд — 2020 год может стать самым богатым на стрельбу по людям в США

Минувшие выходные в Нью-Йорке, Филадельфии и Цинциннати были ознаменованы очередным всплеском преступлений с применением огнестрельного оружия, передаёт ABC News. Как отмечает телеканал, с мая число инцидентов со стрельбой по группам людей в США держится на рекордно высокой отметке.

В нескольких крупных американских городах выходные были отмечены всплеском насилия. От уличной вечеринки в Филадельфии до выстрелов в здании Центрального вокзала здесь, в Нью-Йорке. С последними подробностями — корреспондент ABC News Алекс Преша.



Сегодня мы видим вспышки насилия в трёх крупных городах. Более двух десятков инцидентов со стрельбой в Нью-Йорке менее чем за сутки. В Куинсе в нерабочее время убит сотрудник тюрьмы Джон Джефф, подозреваемые объявлены в розыск. В Манхэттене — стрельба в здании Центрального вокзала. Власти опубликовали кадры с камеры наблюдения, на которых виден предполагаемый преступник в маске. На севере Филадельфии в субботу ночью…



ГОЛОС ПО РАЦИИ: Выстрелы. Выстрелы.



На уличной вечеринке произошла перестрелка, и полиция поспешила на место преступления. Там собралась толпа из трёхсот молодых взрослых людей.



ГОЛОС ПО РАЦИИ: Стреляющих несколько. Перекрёсток 10-й (улицы. — ИноТВ) и Браун… Мне нужны все подразделения…



Прибывшие по вызову сотрудники полиции сами попали под огонь. Более 60 гильз, в том числе одна от AR-15. Огнестрельные ранения получили пять человек, из которых троим нет и 20 лет.



А в Цинциннати в воскресное утро в четырёх отдельных инцидентах огнестрельные ранения получили 18 человек.



ПОЛ НЬЮДИГЕЙТ, помощник начальника полиции: Почему? Это надо будет выяснять. Мы просто не знаем. Ужасно и трагично, что в нашем городе так много насилия, которое может привести к гибели многих людей.



Эти цифры — часть тревожной тенденции. С начала августа было 32 инцидента со стрельбой по скоплению народа. Такими темпами в США будет 590 подобных инцидентов за год. Это самый высокий показатель с 2014 года, когда такие данные начали отслеживать.



АЛЕКС ПРЕША, корреспондент ABC News: Том, согласно той же самой статистике, до мая этого года у нас никогда не бывало более 60 инцидентов со стрельбой по скоплению народа в месяц. Но последние три месяца этот показатель превышает 60, и в августе, по прогнозам, будет так же. Том?



Спасибо, Алекс.



Дата выхода в эфир 16 августа 2020 года.