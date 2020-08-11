Fox News: в столице США стрельба стала нормой — но мэра больше беспокоит несоблюдение карантина
Безумие, но теперь это воспринимается почти как норма. Насилие стало элементом повседневности в столице нашей страны. На выходных в Вашингтоне подстрелили 21 человека, более половины пострадавших — женщины, один был вашингтонским полицейским. Это крупнейший отдельно взятый инцидент со стрельбой по людям в Америке с начала года. Но вы наверняка о нём даже не слышали.
Члены конгресса не выступили единым фронтом в палате представителей, требуя положить конец насилию с применением огнестрельного оружия. CNN не поставил в эфирную сетку шествие слезливых юных активистов, выступающих за контроль над оборотом оружия, или долгое народное собрание в мэрии. Новостные организации почти не притронулись к этой истории. А если и притронулись, то быстро переключились на другую тему. Такие разговоры не пошли бы на пользу избирательной кампании Байдена, вот они и не стали говорить об этом.
Насколько мы знаем, ни CNN, ни MSNBC сегодня даже не упомянули об инциденте. В нашей столице обстреляли группу людей, подстрелили 21 человека, а они (СМИ. — ИноТВ) вели себя так, будто ничего не произошло. Но ведь произошло же! Эти кадры вы сейчас видите на экране. Бандиты подстрелили 21 афроамериканца. А СМИ все выходные рассказывали вам, как (британский телеведущий. — ИноТВ) Саймон Коуэлл упал со своего электрического велосипеда в Малибу. Потому что жизни чернокожих имеют значение! MSNBC хочет, чтобы вы это знали.
Это гротеск. Но это стало правилом. Трупы не считаются, если из этих трупов нельзя извлечь политическую выгоду. В прошлом месяце члены организованной преступной группировки подстрелили 15 человек около бюро ритуальных услуг в Чикаго. Это выглядело как сцена из Фаллуджи. Мы показывали вам фрагменты этой видеозаписи в нашей программе. Это было очень печальное зрелище. А другие каналы не показали. Никто из ведущих прайм-тайм на CNN или MSNBC даже не упомянул о стрельбе. Им не было дела. И политикам тоже.
Мюриел Баузер — мэр Вашингтона. Баузер утверждает, что жизни чернокожих для неё очень важны. Она даже приказала написать лозунг: «Жизни чернокожих имеют значение!» — жёлтой краской на дороге, ведущей к Белому дому. Просто чтобы показать, насколько это для неё важно. Итак, как же отреагировала Мюриел Баузер, когда в её городе подстрелили 21 афроамериканца? Она заговорила о введённом ею коронавирусном карантине! Баузер запретила в городе собрания численностью более 50 человек. По-видимому, на барбекю, где произошла стрельба, людей было больше. Это привело Мюриел Баузер в ярость!
Вот что мэр вчера сказала об инциденте со стрельбой, цитирую: «Важно, чтобы у нас как у сообщества была нулевая терпимость к такого рода поведению». Конец цитаты. Внесём ясность: мэр Баузер говорила не о нулевой терпимости к стрельбе по людям, она с радостью попустительствует насилию, причём каждый день. Зачастую она поощряет насилие. С чем Баузер не намерена мириться, так это с тем, что граждане нарушают её карантинные предписания. Её начальник полиции, человек по имени Питер Ньюшам, повторил эту мысль. Цитирую: «У нас в городе не должно быть таких многолюдных собраний». Другими словами, стрельба — это приемлемо, если только стреляет не полиция. Но попробуйте нарушить наши коронавирусные указы, и мы придём за вами!
СМИ с этим, конечно же, целиком согласны. Насилие их не тревожит, они регулярно его поощряют. Их тревожит неповиновение.
На этой неделе мотоциклисты со всей страны, в основном на Harley-Davidson, собрались на свой ежегодный слёт в Стерджисе, штат Южная Дакота. Некоторые забыли надеть маски. Это возмутило наши средства массовой информации. Люди на мотоциклах были слишком мужественны, слишком патриотичны, и поэтому было слишком маловероятно, что они проголосуют за Джо Байдена. Так что их просто нельзя было не покритиковать. И СМИ потратили немало времени на выходных, пытаясь пристыдить байкеров, чтобы те исчезли. Другими словами, вот о чём говорили ваши телеведущие, пока некоторые из самых бедных жителей Вашингтона истекали кровью на тротуаре.
Дата выхода в эфир 10 августа 2020 года.