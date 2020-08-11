Fox News: в столице США стрельба стала нормой — но мэра больше беспокоит несоблюдение карантина

На выходных в Вашингтоне расстреляли группу чернокожих, собравшихся на барбекю, один человек был убит, ещё 20 получили ранения, передаёт Fox News. Как отмечает телеведущий Такер Карлсон, столичный мэр, комментируя инцидент, осудила не стрельбу по людям, а массовое скопление народа, противоречащее её приказам о карантине.

Безумие, но теперь это воспринимается почти как норма. Насилие стало элементом повседневности в столице нашей страны. На выходных в Вашингтоне подстрелили 21 человека, более половины пострадавших — женщины, один был вашингтонским полицейским. Это крупнейший отдельно взятый инцидент со стрельбой по людям в Америке с начала года. Но вы наверняка о нём даже не слышали.



Члены конгресса не выступили единым фронтом в палате представителей, требуя положить конец насилию с применением огнестрельного оружия. CNN не поставил в эфирную сетку шествие слезливых юных активистов, выступающих за контроль над оборотом оружия, или долгое народное собрание в мэрии. Новостные организации почти не притронулись к этой истории. А если и притронулись, то быстро переключились на другую тему. Такие разговоры не пошли бы на пользу избирательной кампании Байдена, вот они и не стали говорить об этом.



Насколько мы знаем, ни CNN, ни MSNBC сегодня даже не упомянули об инциденте. В нашей столице обстреляли группу людей, подстрелили 21 человека, а они (СМИ. — ИноТВ) вели себя так, будто ничего не произошло. Но ведь произошло же! Эти кадры вы сейчас видите на экране. Бандиты подстрелили 21 афроамериканца. А СМИ все выходные рассказывали вам, как (британский телеведущий. — ИноТВ) Саймон Коуэлл упал со своего электрического велосипеда в Малибу. Потому что жизни чернокожих имеют значение! MSNBC хочет, чтобы вы это знали.



Это гротеск. Но это стало правилом. Трупы не считаются, если из этих трупов нельзя извлечь политическую выгоду. В прошлом месяце члены организованной преступной группировки подстрелили 15 человек около бюро ритуальных услуг в Чикаго. Это выглядело как сцена из Фаллуджи. Мы показывали вам фрагменты этой видеозаписи в нашей программе. Это было очень печальное зрелище. А другие каналы не показали. Никто из ведущих прайм-тайм на CNN или MSNBC даже не упомянул о стрельбе. Им не было дела. И политикам тоже.



Мюриел Баузер — мэр Вашингтона. Баузер утверждает, что жизни чернокожих для неё очень важны. Она даже приказала написать лозунг: «Жизни чернокожих имеют значение!» — жёлтой краской на дороге, ведущей к Белому дому. Просто чтобы показать, насколько это для неё важно. Итак, как же отреагировала Мюриел Баузер, когда в её городе подстрелили 21 афроамериканца? Она заговорила о введённом ею коронавирусном карантине! Баузер запретила в городе собрания численностью более 50 человек. По-видимому, на барбекю, где произошла стрельба, людей было больше. Это привело Мюриел Баузер в ярость!



Вот что мэр вчера сказала об инциденте со стрельбой, цитирую: «Важно, чтобы у нас как у сообщества была нулевая терпимость к такого рода поведению». Конец цитаты. Внесём ясность: мэр Баузер говорила не о нулевой терпимости к стрельбе по людям, она с радостью попустительствует насилию, причём каждый день. Зачастую она поощряет насилие. С чем Баузер не намерена мириться, так это с тем, что граждане нарушают её карантинные предписания. Её начальник полиции, человек по имени Питер Ньюшам, повторил эту мысль. Цитирую: «У нас в городе не должно быть таких многолюдных собраний». Другими словами, стрельба — это приемлемо, если только стреляет не полиция. Но попробуйте нарушить наши коронавирусные указы, и мы придём за вами!



СМИ с этим, конечно же, целиком согласны. Насилие их не тревожит, они регулярно его поощряют. Их тревожит неповиновение.



На этой неделе мотоциклисты со всей страны, в основном на Harley-Davidson, собрались на свой ежегодный слёт в Стерджисе, штат Южная Дакота. Некоторые забыли надеть маски. Это возмутило наши средства массовой информации. Люди на мотоциклах были слишком мужественны, слишком патриотичны, и поэтому было слишком маловероятно, что они проголосуют за Джо Байдена. Так что их просто нельзя было не покритиковать. И СМИ потратили немало времени на выходных, пытаясь пристыдить байкеров, чтобы те исчезли. Другими словами, вот о чём говорили ваши телеведущие, пока некоторые из самых бедных жителей Вашингтона истекали кровью на тротуаре.



Дата выхода в эфир 10 августа 2020 года.