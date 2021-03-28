SCMP: в США выходцы из Азии идут на курсы самообороны после серии нападений

Американцы азиатского происхождения начали изучать приёмы самообороны на фоне всё большего числа сообщений об инцидентах, связанных с проявлениями ненависти и нападок в их адрес после начала пандемии, сообщает South China Morning Post. Многие считают, что полемика вокруг источника возникновения COVID-19 способствовала разжиганию антиазиатских настроений в США. В результате люди с азиатской внешностью больше не чувствуют себя в безопасности и приходят на курсы самообороны.

Эти американцы азиатского происхождения пришли на бесплатный урок по самообороне в Калифорнии.



ХОАЙ РИУ, инструктор по тхэквондо: Но я покажу вам, как сделать ему ещё больнее. Вместо того чтобы прыгать, вы делаете движение и наносите удар своей задницей.



ХАН БИНЬ, жительница города Гарден-Гроув: В последнее время я наблюдаю гораздо больше ненависти к азиатам, и я всё больше и больше боюсь. Я чувствую, что я должна прийти и узнать, как я могу защитить себя, — чтобы не жить в таком страхе.



ХОАЙ РИУ: Что мы делаем, так это пытаемся научить наших соотечественников из Азии, американцев азиатского происхождения, методам самообороны — на фоне многочисленных нападений на азиатов. Понимаете, мы же видели, что случилось в Джорджии, и только что видели разные нападения на пожилых вьетнамцев.



Количество сообщений об инцидентах на почве ненависти к азиатам резко возросло после начала пандемии COVID-19. По данным некоммерческой организации, с марта 2020 года по февраль 2021 года было зарегистрировано около 3800 подобных случаев.



Многие считают, что связанная с COVID-19 риторика способствовала разжиганию антиазиатских настроений.



ТАН НГУЕН, организатор занятий по самообороне: В молодости меня только дразнили и обзывали разными обидными прозвищами. Однако в последнее время, за последний год, я слышал такое, что у меня возникало ощущение, вы понимаете — как будто это я вызвал коронавирус. Меня называли «коронавирусом». Сейчас не лучшее время для того, чтобы быть азиатом.



Жертвами недавних нападений на почве ненависти становились пожилые американцы и женщины азиатского происхождения. И эти атаки побудили их предпринимать меры для самозащиты.



ТАН НГУЕН: Мне очень приятно видеть, как они получают указания от инструктора. И они уже будут знать, что делать, когда к ним приблизится злоумышленник. Нам нужно знать основы самообороны.



МЕГАН НГУЕН, жительница города Гарден-Гроув: Я думаю, очень важно показать человеку, что он в состоянии что-то сделать, причём не только лишь купить оружие или перцовый баллончик. Существуют действенные техники и способы, включая в том числе психологические, при помощи которых можно научиться защищать себя.



Дата выхода в эфир 26 марта 2021 года.