NBC News: в США зарождается движение «Жизни азиатов важны» — азиатское сообщество «сыто по горло» участившимися нападениями на почве ненависти
К другим новостям: количество нападений на американцев азиатского происхождения пугающим образом растёт на всей территории страны, от Калифорнии до Нью-Йорка. С подробностями — наш корреспондент Викки Нгуен, но предупреждаем: вы сейчас увидите страшные кадры.
В США произошла серия возмутительных нападений на граждан азиатского происхождения. Этот 84-летний житель Сан-Франциско родом из Таиланда погиб, упав на землю после толчка — и теперь целый хор голосов призывает людей объединиться и принять ответные меры.
МУЖЧИНА: Наше сообщество подверглось нападению.
Бродвейская актриса и певица Леа Салонга считает, что необходимо единым фронтом выступить против ненависти.
ЛЕА САЛОНГА: У нас уже есть движение «Жизни темнокожих важны», а теперь будет ещё и движение «Жизни азиатов важны». Такие нападения — это уродство, и люди подобным уже сыты по горло.
NBC News впервые сообщили о резко участившихся нападениях на американцев азиатского происхождения прошлой весной, после того, как организация Stop AAPI Hate («Положим конец ненависти против американцев азиатского происхождения и уроженцев тихоокеанских островов») национальную систему регистрации подобных посягательств. До сих пор они зафиксировали в общей сложности 2800 таких инцидентов.
РАССЕЛ ЧОН, сооснователь Stop AAPI Hate: Людей толкают, им выкрикивают оскорбления.
ВИККИ НГУЕН, корреспондент NBC News: Как следует поступить человеку, если он оказался жертвой или свидетелем подобного инцидента?
РАССЕЛ ЧОН: Повторюсь, нужно добраться до безопасного места. А кроме того, мы настоятельно рекомендуем людям обращаться в правоохранительные органы.
Нежелание части жертв сообщать о преступлениях, а также проблема языкового барьера на фоне усугубления насилия побудили нью-йоркскую полицию сформировать на долгосрочной основе профильную рабочую группу. Там говорят, что число преступлений на почве ненависти в отношении азиатов в прошлом году резко выросло, поднявшись от среднего уровня 3 в год до 27 в прошлом году.
СТЮАРТ ЛУ, командир рабочей группы по преступлениям на почве ненависти против азиатов полицейского управления Нью-Йорка: Мы задерживаем правонарушителей и проводим информационно-разъяснительную работу с местным населением, чтобы люди понимали, что мы рядом, мы пытаемся помочь, и нам не всё равно.
Выступая на нашем канале прошлым летом с ответами на вопросы избирателей, тогда ещё кандидат в президенты США Джо Байден пообещал, что будет бороться с расизмом — а в прошлом месяце он объявил о конкретных шагах.
ДЖО БАЙДЕН, президент США: Я в скором времени дам федеральным агентствам указание развернуть борьбу с ксенофобией. Подобное недопустимо, и поступать так — это не по-американски.
ВИККИ НГУЕН, корреспондент NBC News по расследованиям и потребительскому рынку: Китайский новый год в нынешнем году будут праздновать в ближайшую пятницу, и многие представители азиатского сообщества надеются, что по такому случаю будут предприняты дополнительные шаги, направленные на пресечение таких нападений, которые продолжают происходить.
Дата выхода в эфир 11 февраля 2021 года.
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