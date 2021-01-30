Guardian: движение Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира

Норвежский депутат Петтер Эйде номинировал движение Black Lives Matter на Нобелевскую премию мира 2021 года «за вклад в общемировую борьбу с расовой дискриминацией», пишет The Guardian. Политик опровергает обвинения в насилии со стороны активистов во время демонстраций и отмечает, что присуждение награды BLM ещё раз напомнит о базовых принципах построения мира на Земле: равенстве, солидарности и правах человека.

Движение Black Lives Matter номинировали на Нобелевскую премию мира 2021 года за призывы к систематическим изменениям, которые распространились по всему миру, сообщает The Guardian.

Выдвинувший BLM норвежский депутат Петтер Эйде заявил, что американские активисты заставили другие страны сражаться с расизмом в собственных сообществах, рассказывает издание. По мнению политика, одной из главных проблем в Америке, Европе и Азии является рост неравенства. На этом фоне Black Lives Matter стало «очень важным общемировым движением по борьбе с расовой дискриминацией», которое добилось впечатляющих результатов по осознанию этой проблемы на мировом уровне. Кроме этого Эйде впечатлило то, что активистам удалось «привлечь людей из разных социальных групп — не только афроамериканцев, не только притеснённых: это было широкомасштабное движение, и этим оно отличалось от предыдущих».

Со стороны правых критиков раздавались обвинения в жестокости со стороны сторонников BLM в различных городах США, однако Эйде выступил с опровержением. «Исследования показали, что большинство демонстраций, организованных BLM, были мирными, — заявил норвежский депутат. — Инциденты, безусловно, имели место, но большинство из них были спровоцированы действиями полиции или идейных противников митингующих». Так, согласно данным Проекта по локализации событий вооружённых конфликтов, собранных в сентябре 2020 года, 93% демонстраций BLM не нанесли серьёзного вреда людям или их имуществу.

Как напоминает британская газета, движение Black Lives Matter было создано в США в 2013 году активистками Алисией Гарза, Патрисс Каллорс и Опал Томети в ответ на оправдательный приговор человека, убившего афроамериканского подростка Трэйвона Мартина. Оно получило более широкое признание в 2014 во время демонстраций после убийств других темнокожих людей, а в 2020 году послужило вдохновителем глобальной протестной волны после убийств Джорджа Флойда и Бреонны Тейлор.

В статье отмечается, что в своём письме с номинацией Black Lives Matter Петтер Эйде напомнил о прецедентах, когда Нобелевской премией поощряли борьбу против расизма. Например, в 1960 и 1993 году соответственно Альберт Лутули и Нельсон Мандела получили награду за выступления против расовой дискриминации в Южной Африке, а в 1964 году её удостоился Мартин Лютер Кинг за ненасильственное противостояние расизму в США. Эйде подчеркнул, что существует традиция и прочная связь между анти-расистскими движениями и миром на Земле. Таким образом, приводит The Guardian его слова, «присуждение премии мира Black Lives Matter в качестве общемировой силы по борьбе с расовой дискриминацией передаст мощную идею о том, что мир базируется на равенстве, солидарности и правах человека, а все страны должны соблюдать эти базовые принципы».