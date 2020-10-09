Le Monde: Нобелевская премия мира досталась Всемирной продовольственной программе ООН

Нобелевская премия мира была присуждена в 2020 году Всемирной продовольственной программе Организации Объединённых Наций за усилия по искоренению голода в мире, сообщает Le Monde. Как отметили в Нобелевском комитете, в этом году из-за пандемии коронавируса проблема нехватки продовольствия в мире встала острее, чем прежде, а потребность в многосторонних решениях стала очевидной как никогда.

Нобелевская премия мира была присуждена в 2020 году Всемирной продовольственной программе Организации Объединённых Наций, сообщает Le Monde.

Продовольственная программа ООН была награждена «за её усилия по борьбе с голодом, вклад в улучшение условий мирной жизни в районах, затронутых конфликтами и ведущую роль в усилиях по предотвращению использования голода в качестве орудия войны», — заявила председатель Нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен.

По словам исполнительного директора программы Девида Бисли, премия стала «замечательным признанием» усилий, ежедневно прилагаемых сотрудниками Всемирной продовольственной программы для «искоренения голода в более, чем 80 странах». Глава организации воздал должное 17 тыс. сотрудникам программы, работающим «на местности, в самых непростых, сложных местах на планете» и заслуживающих этой награды независимо от их места нахождения.

Как отмечает газета, Нобелевская премия мира уже в двенадцатый раз присуждается Организации объединённых наций, одной из её структур или связанным с ней персоналиям. Как подчеркнул Нобелевский комитет, потребность в «многосторонних решениях» сегодня заметнее, чем когда-либо.

Премия, состоящая из золотой медали, диплома и суммы в 10 млн шведских крон (почти €950 тыс.), будет официально вручена 10 декабря, в годовщину смерти её основателя, шведского промышленника и филантропа Альфреда Нобеля (1833-1896).

Как сообщается, Всемирная продовольственная программа обеспечила едой десятки человек во всём мире, где голод, как ожидается будет только расти в связи с пандемией Covid-19. ВПП, использующая в своей работе как вертолёты, так и слонов и верблюдов, называет себя «крупнейшей гуманитарной организацией в мире», деятельность которой является насущной необходимостью, ведь в 2019 году от недоедания в мире страдали, по оценкам, 690 млн человек.

Всемирная продовольственная программа, основанная в 1961 году и полностью финансируемая за счёт добровольных взносов, сообщила, что в прошлом году распределила 15 млрд. пайков и оказала помощь 97 млн. человек в 88 странах. Однако эта «головокружительная цифра» представляет лишь малую часть общей потребности, замечает газета. По мнению экспертов, несмотря на прогресс, достигнутый за последние три десятилетия, цель Организации Объединённых Наций по искоренению голода к 2030 году не может быть достигнута при сохранении сегодняшних тенденций.

В этом году «тучи» над планетой сгустились ещё больше из-за пандемии коронавируса, вызвавшей потрясения как в сфере здравоохранения, так и экономики, что привело к череде потерь доходов, перебоям с продовольствием и нарушению цепочек поставок. «Мы можем столкнуться с многочисленными случаями голода библейских масштабов в течение нескольких месяцев», — предупреждал Дэвид Бисли ещё в апреле. Согласно докладу, опубликованному ООН в середине июля, глобальная рецессия, вызванная вирусом, может подтолкнуть к голоду ещё 83—132 млн человек.

«Всемирная продовольственная программа была бы законным лауреатом и без пандемии, но пандемия и её последствия только подкрепляют причины присуждения этой премии», — обосновала выбор комитета г-жа Райсс-Андерсен.