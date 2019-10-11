Euronews: Нобелевский комитет оценил миротворческие усилия премьера Эфиопии

Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии Абий Ахмеду Али. Как передаёт Euronews, в заявлении Норвежского нобелевского комитета говорится, что политик удостоен награды за инициативу по разрешению приграничного конфликта с Эритреей.
Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии Абий Ахмеду Али. В заявлении Норвежского комитета отмечено, что глава правительства удостоен награды за «усилия по достижению мира и вклад в международное сотрудничество» — за инициативу по разрешению приграничного конфликта с Эритреей.
БЕРИТ РАЙСС-АНДЕРСЕН, председатель Норвежского нобелевского комитета: Когда Абий Ахмед стал премьер-министром в апреле 2018 года, он сразу однозначно заявил, что намерен возобновить мирные переговоры с Эритреей. В тесном сотрудничестве с президентом Эритреи Абий Ахмед скоро выработал принципы мирного соглашения, положившего конец ситуации «ни мира, ни войны», в которой страны оставались долгое время.
Эфиопско-эритрейский конфликт из-за спорных территорий вспыхнул в 1998 году. Международная комиссия в Гааге назвала Эритрею агрессором, нарушившим международные нормы.
БЕРИТ РАЙСС-АНДЕРСЕН:Несомненно, многие решат, что премию этого года мы присудили слишком рано. Норвежский нобелевский комитет считает, что именно сейчас усилия Абий Ахмеда заслуживают вознаграждения и поощрения. Норвежский нобелевский комитет выражает надежду, что Премия мира поддержит премьер-министра в его важной работе по укреплению мира и урегулированию разногласий.
Активная фаза конфликта завершилась в 2000 году, но до лета прошлого года мирного соглашения достичь не удавалось. Лишь в июле 2018-го Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афеверки подписали декларацию о мире и дружбе.
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