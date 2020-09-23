France Info: впервые со Второй мировой войны Нобелевская премия пройдёт без официальной церемонии

В этом году из-за пандемии коронавируса официальная церемония вручения Нобелевской премии в Стокгольме не состоится — как подчёркивает France Info, в последний раз торжественные мероприятия отменяли в 1944 году в разгар Второй мировой войны. Издание отмечает, что организаторы планируют провести онлайн-церемонию, а лауреаты этого года получат свои награды по месту проживания через посольства и университеты.

Во вторник Норвежский нобелевский институт объявил, что из-за пандемии COVID-19 отменил официальную церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме, сообщает France Info.

Как напоминает издание, ежегодные награды за вклад в науку присуждают в начале октября и вручают 10 декабря — в день смерти учредителя премии Альфреда Нобеля. Историк из Фонда Нобеля Густав Кельстранд рассказал, что последний раз торжественную церемонию не проводили в 1944 году во время Второй мировой войны. Хотя Швеция не принимала участия в конфликте, премии не присуждались и не вручались с 1940-го по 1942 год, а лауреаты премии за 1944 год получили награды в 1945 году.

Несмотря на отмену торжественного мероприятия, его предполагают провести онлайн в отсутствие награждаемых, которые получат премию дистанционно. Как объяснили в Фонде Нобеля, они хотят вручить медали и дипломы безопасным образом в стране проживания лауреатов, прибегнув к помощи посольств и университетов.

В то же время вручение Нобелевской премии мира состоится в Осло, но пройдёт в сильно сокращённом формате. Церемонию проведут не в городской ратуше, которая вмешает тысячу человек, а в одном из залов университета, рассчитанного на сто гостей. При этом традиционный банкет в честь лауреата не состоится, отмечает France Info со ссылкой на организаторов.