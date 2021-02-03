Fox News: в Вашингтон продолжают прибывать нацгвардейцы — для борьбы с «расизмом» и «дезинформацией»

После инаугурации Джо Байдена военные не покинули Вашингтон — напротив, к ним продолжают поступать подкрепления, отмечает Fox News. Руководство Национальной гвардии США не раскрывает цели стягивания войск в столицу, однако некоторые политики-демократы открыто заявляют, что солдаты будут «искоренять тёмные силы расизма, белого шовинизма и дезинформации».

Добрый вечер! Вы смотрите Tucker Carlson Tonight. С понедельником! Если вы не заметили, события следуют друг за другом с ошеломительной скоростью. Мы заметили. Никогда ещё ни одна президентская администрация не меняла так много основных институтов и реалий американской жизни, да ещё и за столь короткий срок. Полторы недели, с тех пор как Джо Байден стал президентом, мы каждый вечер старательно сообщаем вам последние новости, но иногда новостей так много, что мы не справляемся.



К примеру, на днях мы узнали, что администрация Байдена планирует сделать крошечный округ Колумбия нашим 51-м штатом. Более коррумпированной англоязычной версией Монако. Как будто вашингтонские лоббисты недостаточно контролируют вашу жизнь. Теперь они станут сенаторами США.



Но это даже не самая большая новость! Вы удивитесь, но всего несколько часов назад байденовские чиновники сообщили нам, что наконец-то, после почти 65-летней работы по созданию ядерного оружия, Иран, возможно, сделает бомбу уже через несколько недель! После 65 лет попыток! Какое совпадение! Вы уже знаете, чем эта история закончится. Ещё одна бессмысленная война на чужой земле, триллионные расходы, множество погибших, никакой пользы Соединённым Штатам.



Мы видели это уже много раз, и вот опять! Джо Байден только что отправил американские войска в Сирию. Вы не знали? Ага, спустя всего несколько часов после его вступления в президентскую должность американские солдаты пересекли границу Сирии. Одним из первых шагов Джо Байдена было отправить их в Сирию! Но большинство СМИ каким-то образом забыли даже упомянуть об этом.



В их оправдание отметим, что новостей, как мы уже говорили, очень много. Включая масштабную мобилизацию войск. Сирия — не единственное место, куда они стягиваются. Вашингтон сегодня выглядит, как оккупированное Сараево. Маленький город, наводнённый солдатами. Военные прибыли в прошлом месяце, десятки тысяч военных. Нам сказали, что они будут защищать Капитолий от неизбежных беспорядков, которые правые обязательно устроят к инаугурации Джо Байдена.



Потом инаугурация Джо Байдена состоялась, а никаких беспорядков не было. Дональд Трамп не приковал себя цепью к северному портику (Белого дома. — ИноТВ), избиратели Трампа не ломанулись на сцену, трамповской «реставрации» так и не случилось. Но войска-то остались! Никто в конгрессе этого как будто не замечает, но на самом деле они и сегодня продолжают прибывать. Тысячами!



В прошлый четверг в Вашингтоне находились нацгвардейцы из 23 штатов. За последние несколько дней их стало ещё больше. Чтобы узнать, насколько больше, мы позвонили сегодня в Национальную гвардию, но нам не смогли или не захотели ответить. Но мы знаем, что с прошлой недели военных прислали и другие штаты. Может быть, вы смотрели видеозаписи, на которых солдаты выходят из автобусов в центре города, рядом с Капитолием.



Что они все там делают? Опять-таки руководство Национальной гвардии не хочет нам говорить. Официальный представитель заявил, цитирую: «По соображениям секретности операций мы не будем входить в подробности текущей миссии». Ого! В нашей столице солдаты, но мы не имеем права знать. Всё ясно. А вот губернатор штата Иллинойс Джейби Прицкер не стеснялся говорить о цели всего этого, он изложил её очень чётко. В пресс-релизе, объявляя об отправке новых солдат в Вашингтон, Прицкер объяснил, цитирую: «Мы должны искоренить тёмные силы расизма, белого шовинизма и дезинформации, создавшие эту ситуацию».



Вдумайтесь! Военных направили в Вашингтон бороться с дезинформацией. Скажете что-нибудь, что не понравится губернатору-демократу, и он пошлёт войска. Разве в такой стране вы росли? Наверное, нет. Так в Америке дела не делаются. Не делались со времён Гражданской войны. Никто из ныне живущих никогда не видел ничего подобного. Так почему же все, все делают вид, что это совершенно нормально — размещать в столице тысячи военных для борьбы с «дезинформацией»? Ну, очевидно, потому что они это поддерживают. Они считают, что нет ничего плохого в мобилизации армии для подавления мнений внутри страны.



Дата выхода в эфир 01 февраля 2021 года.