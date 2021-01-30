Newsweek: пока Россия, Турция и Иран решают сирийский вопрос, США отодвинулись на второй план

Россия, Турция и Иран утвердились в качестве гарантов усилий по прекращению сирийского конфликта, пишет Newsweek. Между тем, США оказались задвинутыми на второстепенную роль: Вашингтон почти забросил поддержку сирийской оппозиции. Как отметил спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен, США пока не принимали участие в работе Конституционного комитета Сирии.

В минувший четверг Россия, Турция и Иран обозначили свой статус самых влиятельных держав в Сирии, выпустив совместное заявление, сообщает Newsweek. В заявлении стороны подтвердили свою приверженность суверенности, независимости, единству и территориальной целостности Сирии.

Издание напоминает, что почти три года назад Россия, Иран и Турция утвердились в качестве гарантов усилий по прекращению сирийской гражданской войны в рамках трёхстороннего Астанинского формата. В совместном заявлении было отмечено, что следующая встреча в рамках Астанинского формата состоится 16-17-го февраля в Сочи. Тем временем США остаются в дипломатической изоляции, пребывая на второстепенных ролях в конфликте, несмотря на сотни американских солдат в Сирии, отмечает Newsweek.

Пользуясь поддержкой России и Ирана, правительство Башара Асада сумело вернуть контроль над большей частью Сирии, пишет Newsweek. Пытавшиеся свергнуть Асада силы были отброшены и занимают лишь небольшие участки территории, многие из которых расположены на сирийско-турецкой границе.

Как отмечает Newsweek, США почти забросили поддержку сирийской оппозиции. После разгрома основных сил «Исламского государства»* президент Дональд Трамп принял спорное решение, приказав американским войскам охранять нефтяные и газовые месторождения на северо-востоке страны, не получив на то разрешения сирийского правительства. Теперь же новая администрация Джо Байдена столкнётся с серьёзными вопросами в рамках сирийского конфликта. По словам нового госсекретаря США Энтони Блинкена, он «очень сильно размышлял» над прошлыми решениями Вашингтона в отношении Сирии.

Сирийские демократические силы (СДС) почти не имеют своего представительства в текущем мирном процессе, пишет издание. Пока им не удалось договориться с Дамаском в рамках переговоров, организованных Россией. США же по-прежнему отказываются вступить в прямой диалог с сирийским правительством. Дамаск, в свою очередь, потребовал вывода американских войск с сирийской территории.

В минувшую пятницу постпред Сирии при ООН Башар Аль-Джаафари осудил действия США и СДС в ходе сессии Совбеза ООН. По его словам, вооружённые отряды СДС, поддерживаемые США, продолжают совершать преступления против сирийских детей: он также подверг критике «терроризм, агрессию, иностранную оккупацию и односторонние меры, принимаемые США и ЕС».

Newsweek напоминает, что сирийское правительство продолжает находиться под международными санкциями. Кроме того, ему предстоит восстанавливать своё международное признание, поскольку Сирия была исключена из Лиги арабских государств почти сразу после начала гражданской войны. При этом Дамаск имеет значительное влияние в Конституционном комитете Сирии, состоящем из представителей сирийского правительства, оппозиции и назначенных ООН членов гражданского общества. По словам спецпосланника ООН по Сирии Гейра Педерсена, стороны пока не достигли прорыва в переговорах, однако есть определённые точки соприкосновения.

Педерсен отметил, что провёл продуктивные встречи с российскими, а также турецкими и иранскими посредниками. Как отмечает Newsweek, в комментарии Педерсена отсутствовали упоминания США. Спецпосланник отметил, что пока не контактировал с администрацией Байдена по сирийскому вопросу.