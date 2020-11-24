France Culture: разруха в Сирии не даёт покончить с войной, и санкциями делу не поможешь

Башар Асад взял большую часть Сирии под свой контроль, но она по-прежнему лежит в руинах, а народ чуть ли не голодает, рассказала журналистка Хала Кодмании в интервью France Culture. При этом Запад поддерживает режим санкций против Сирии, который бьёт не только по руководящей верхушке, но и по всей стране.

Сирийский режим при поддержке России и Ирана вернул себе контроль над большей частью территории Сирии. Но при этом сохраняются небольшие конфликты, Израиль проводит рейды против иранских сил, Дамаск обстреливает последние зоны, подконтрольные оппозиции. Так что военные силы всё ещё на месте, война не окончена, поясняет журналистка Хала Кодмани в интервью France Culture.



Но при этом Сирия находится в крайне тяжёлом состоянии, отмечает эксперт. Народ чуть ли не голодает, страна полностью разрушена, половина населения проживает не в тех местах, что десять лет назад. А российские силы, по словам Кодмани, как раз и следят там за порядком.



По разным подсчётам, от €240 млрд до €400 млрд нужно будет на восстановление Сирии, но пока ни одного евро ещё не поступило, отмечает журналистка. Сейчас миллиарды евро идут в лагеря беженцев, потому что людям пока некуда возвращаться, всё разрушено. Безопасность никто не может гарантировать, а молодых мужчин тут же забирают в армию.



При этом мало информации поступает о том, как обстоят дела с COVID-19 в Сирии. Известно, что больницы переполнены, а люди умирают. Впрочем, население там молодое, к разным болезням и вирусам там привыкли, так что ситуация не столь критичная, как в Европе.



Сирийская оппозиция в основном сейчас находится в Турции и под турецким влиянием. Как отмечает журналистка, Турция, которая должна была быть на стороне оппозиции, действует только в соответствии со своими интересами. И тот факт, что эта оппозиция ничего не смогла достигнуть, её лишает кредита доверия.



Для населения Сирии оппозиции и вовсе не существует. Многие люди в Турции и Европе пытаются сделать так, чтобы их голос был услышан. Они не организованы, но при определённой политической воле в определённый момент они могут добиться своего. Сегодня те, кто стоял у истока протестов против режима Асада, не имеют совсем никакой поддержки, не могут сопротивляться, отмечает журналистка.



При этом против Асада сейчас открыто несколько дел в европейских судах, где работа медленно, но идёт. Однако журналистка предупреждает: процесс по Руанде занял 30 лет, по Югославии — 25 лет, так что это явно не тот путь, с помощью которого можно урегулировать насущные проблемы Сирии.



В свою очередь, против Сирии принят ряд санкций. В целом, как считает эксперт, это полезная вещь, но при этом от санкций страдает и народ, санкции способствуют развитию коррупции. «Санкции в Сирии, как и везде, это оружие от бессилия, — отмечает собеседница France Culture. — Ими ситуацию не изменишь».