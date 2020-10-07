Grayzone: экс-гендиректору ОЗХО не дали рассказать о сокрытии реальных результатов расследования «химатаки» в сирийской Думе

США, Великобритания, Франция и их союзники заблокировали выступление в Совбезе ООН бывшего гендиректора ОЗХО Жозе Бустани по спорному расследованию организации предполагаемых химатак в сирийской Думе в 2018 году. Сайт The Grayzone опубликовал полный текст обращения Бустани, в котором тон призывает действующее руководство ОЗХО выслушать своих сотрудников, подвергающих сомнению официальные заключения по событиям в Сирии.

Бывший гендиректор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Жозе Бустани должен был выступить в Совбезе ООН на тему сокрытия реальных результатов расследования «химической атаки» в сирийском городе Дума в апреле 2018 года, пишет независимый новостной сайт The Grayzone.

Тогда США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по Сирии. Однако, как оказалось позднее, инспекторы ОЗХО, работавшие на месте предполагаемого применения химоружия, выявили ряд фактов, противоречащих официальной позиции западных стран и организации. Но, как подчёркивает ресурс, под давлением США руководство организации, вероятно, подвергло цензуре эти заключения.

Жозе Бустани, будучи первым гендиректором ОЗХО, и сам сталкивался с проблемами, когда вставал на пути государств, выступавших за жёсткие военные меры. Так, по информации The Grayzone, в 2002 году главе организации лично угрожал Джон Болтон, занимавший на тот момент пост заместителя госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности. Бустани пытался организовать проверки в Ираке, которые могли бы лишить Америку главного повода для военной интервенции, но в итоге из-за целой кампании, срежиссированной Болтоном, был снят с должности главы ОЗХО.

Об этом и многом другом Бустани планировал рассказать в ходе своего выступления в Совбезе ООН, однако оно было заблокировано США, Великобританией, Францией и их союзниками. В эксклюзивном порядке The Grayzone получил полный текст и видео с обращением экс-гендиректора ОЗХО.

«Меня зовут Жозе Бустани. Приглашение выступить на этой встрече в Совете Безопасности по вопросу дела о применении химического оружия в Сирии и работы ОЗХО — большая честь для меня. Как первый генеральный директор ОЗХО, коим я являлся с 1997-го по 2002 год, я, конечно же, продолжаю интересоваться развитием и судьбой организации. Особенный интерес у меня вызывают недавние новости относительно работы ОЗХО в Сирии», — так начал Бустани свою речь.

Экс-глава организации напомнил, что его отставка, организованная в 2002 году американскими властями, впоследствии была признана незаконной Административным трибуналом Международной организации труда. Несмотря на это, как подчеркнул Бустани, ему по-прежнему дороги ОЗХО и её миссия. Ведь в основе Конвенции о запрещении химического оружия, за исполнением которой призвана следить организация, лежит принцип равенства всех участников, «вне зависимости от их размера, политического могущества или экономической мощи».

В начальные годы своего существования ОЗХО сталкивалась с определёнными трудностями, признал Бустани. Но их удавалось преодолевать, и именно так организация заслужила свою репутацию — эффективного, независимого и беспристрастного института. Однако истории с недавними расследованиями ОЗХО свидетельствуют о новых проблемах в организации, на фоне которых возникают вопросы относительно её независимости, беспристрастности и профессионализма, которые, вероятно, могли быть скомпрометированы некоторыми государствами-участниками. В особенности, по словам Бустани, это касается расследования ОЗХО предполагаемой химической атаки, которая якобы произошла в сирийской Думе 7 апреля 2018 года. И в первую очередь вопросы эти исходят «из самого сердца организации» — от её экспертов, непосредственно участвовавших в расследовании.

Так, как отметил Бустани, в октябре 2019 года он был приглашён на заседание группы экспертов, организованное международным фондом Courage Foundation. Мероприятие было посвящено заявлениям одного из сотрудников ОЗХО относительно расследования предполагаемого инцидента в Думе. Специалист организации привёл доказательства сомнительных и потенциально незаконных манипуляций с этим делом со стороны ОЗХО. По итогам заседания его участники опубликовали совместное заявление, в котором выразили обеспокоенность относительно «недопустимых шагов» в ходе расследования и призвали организацию дать возможность высказаться всем инспекторам, участвовавшим в разбирательстве и пришедших к противоречивым выводам, перед странами — участницами Конвенции о запрещении химоружия.

В ноябре того же года ряд видных деятелей в открытом письме поддержал Courage Foundation и потребовал большей прозрачности в работе ОЗХО. Обращение подписали такие выдающиеся люди, как профессор Массачусетского технического института, лингвист и философ Ноам Чомски, председатель организации «Шведские врачи за права человека» Марчелло Феррада де Ноли, человек года, по версии Time от 2002-го, информатор Колин Роули, бывший помощник генсека ООН Ханс фон Шпонек и кинорежиссёр Оливер Стоун.

Как обратил внимание Бустани, с тех пор прошёл уже почти год — и до сих пор ОЗХО так и не ответила ни на упомянутые обращения, ни на озвученные противоречия в расследовании инцидента в Думе. «Вместо этого организация сокрылась за неприступной стеной тишины и непроницаемости, которая делает невозможным любой осмысленный диалог. Единственный раз, когда ОЗХО публично упомянула о выдвинутых инспекторами замечаниях, она лишь обвинила их в нарушении условий конфиденциальности», — подчеркнул бывший глава организации.

Конечно, все сотрудники ОЗХО должны соблюдать внутренние правила о неразглашении. Однако, как уверен Бустани, приоритетной задачей организации остаётся надзор за соблюдением пунктов Конвенции о запрещении химоружия.

«Работа организации должна быть прозрачной, потому что в отсутствие прозрачности нет доверия. А доверие — это как раз то, что скрепляет ОЗХО. Если у стран-участниц не будет доверия к справедливости и объективности работы ОЗХО, то эффективность организации как международного органа, осуществляющего контроль над химическим оружием, существенно пострадает», — полагает экс-гендиректор. Бустани настаивает, что нельзя прикрывать «необычное поведение» конфиденциальностью — ОЗХО следует восстановить общественное доверие, которого сегодня становится всё меньше.

Обращаясь лично к действующему генеральному директору организации Фернандо Ариасу, Бустани напомнил, что наиболее ценные ресурсы для ОЗХО — это её эксперты, чьи знания, опыт и оценки незаменимы для принятия правильных и справедливых решений. Инспекторы не подвержены влиянию политики и национальных интересов — они полагаются исключительно на науку. По мнению экс-гендиректора, эксперты, участвовавшие в расследовании событий в Думе, хотят лишь одного: получить возможность высказать свои замечания Ариасу лично, соблюдая принципы прозрачности и отчётности.

«На свой страх и риск они решились высказаться против необычного поведения в вашей организации. И несомненно, выслушать их — в интересах ваших, организации и всего мира», — заявил Бустани, обращаясь к Ариасу. Экс-гендиректор также отметил, что конвенция предусматривает возможные расхождения в оценках инспекторов при расследованиях, и это — один из ключевых элементов, способствующих независимости и объективности в работе организации.

Вне зависимости от того, по существу высказываются замечания экспертов или нет, диалог с ними станет важным шагом к восстановлению «пострадавшей репутации» ОЗХО. Инспекторы, выражающие несогласие с официальной позицией, не настаивают на своей исключительной правоте — они просто хотят быть услышанными.

«Если ОЗХО уверена в непоколебимости своей научной работы в Думе и независимости расследования, ей нечего бояться выслушать этих инспекторов. Если, однако, среди прочих обвинений утверждения о сокрытии улик, выборочном использовании информации и отстранении главных следователей небезосновательны, тогда ещё более важно как можно быстрее и максимально открыто разобраться с этим вопросом», — рассуждает Бустани.

На взгляд бывшего гендиректора, ОЗХО некогда была великой организацией. И даже если она «оступилась», у неё ещё есть шанс восстановиться и стать ещё лучше. «Миру нужен надёжный орган по контролю над химическим оружием. Он у нас уже был, и я уверен, господин Ариас, что вы сделаете всё возможное, чтобы мы вновь его получили. Спасибо», — заключил Бустани.