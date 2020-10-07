Euronews: Россия раскритиковала доклад ОЗХО об отравлении Навального

Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что Москва отвергает обвинения в отравлении Алексея Навального как бездоказательные, и раскритиковал доклад, подготовленный организацией по этому инциденту, как «предельно политизированный». Ранее эксперты ОЗХО подтвердили выводы лаборатории бундесвера о том, что Навальный пострадал от химического оружия, аналогичного боевым отравляющим веществам из группы «Новичков», сообщает Euronews.
Москва отвергает обвинения в отравлении Алексея Навального как бездоказательные и будет рассматривать ситуацию вокруг политика как «низкопробную провокацию». С таким заявлением на сессии исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия выступил постпред России Александр Шульгин.
Он обвинил партнёров ОЗХО в отсутствии взаимопонимания, попытках навязать собственную повестку дня и «предельной политизации» работы международной структуры: «Ситуация в ОЗХО неумолимо скатывается по наклонной, проще говоря, деградирует».
Шульгин заявил, что Россия не обязана проводить национальное расследование и сотрудничать с ОЗХО в выяснении обстоятельств произошедшего с Алексеем Навальным. Он повторил претензии Москвы к Берлину, который не предоставляет российским правоохранительным органам материалы дела и вещественные доказательства отравления политика.
Ранее МВД России уже дважды объявляло о продлении доследственной проверки по факту отравления Навального. Хотя в Кремле неоднократно заявляли о желании выяснить, «что стало причиной комы», полноценное расследование до сих пор официально не началось. «Интерфакс» со ссылкой на осведомлённый источник сообщает, что в правоохранительных органах не видят оснований для возбуждения уголовного дела.
Москва раскритиковала ОЗХО после публикации доклада экспертов организации, которые обнаружили в анализах крови и мочи Навального следы яда, аналогичного боевым отравляющим веществам из группы «Новичков». Таким образом, на международном уровне были подтверждены выводы лаборатории бундесвера, а также французских и шведских исследовательских центров о том, что Навальный пострадал от химического оружия.
Основатель Фонда борьбы с коррупцией был госпитализирован с признаками тяжёлого отравления 20 августа. Ему стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, а политика без сознания поместили в токсикореанимацию местной больницы. Через пару дней семья добилась его транспортировки в берлинскую клинику Шарите. Более двух недель Навальный находился в медикаментозной коме. 23 сентября немецкая клиника объявила о его выписке.
Сам политик уже дал несколько интервью, в которых обвинил российское руководство и лично президента в покушении на убийство: «Это сделали сотрудники либо ФСБ, либо СВР по указанию Путина». Навальный уверен, что выжил благодаря «цепи счастливых случайностей», а также профессионализму пилотов и врачей, которые оказали ему первую помощь.
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