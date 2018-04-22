CNN: Россия «сеет сомнения» в расследовании ОЗХО и играет на трениях в администрации Трампа

Москва требует от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) скорейших выводов о том, была ли химатака в сирийской Думе. Вместе с тем она утверждает, что российские эксперты, побывавшие в Сирии, заключили, что химоружие там не применялось, сообщает корреспондент CNN Сэм Кайли. По мысли журналиста, таким образом Россия «сеет сомнения» ещё до завершения расследования.

… тогда как Россия отрицает, что химатака вообще произошла. А мы отправимся в Россию — старший международный корреспондент CNN Сэм Кайли следит за ситуацией из Москвы. Сэм, что расскажете?



СЭМ КАЙЛИ, старший международный корреспондент CNN: Сириль, официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова повторила уже заявленные ранее Россией требования о том, чтобы ОЗХО опубликовала данный доклад как можно скорее, отметив также, что Москва требует, чтобы на основе анализов, которые, как заявляет сама организация, будут разосланы по ряду европейских лабораторий, занимающихся тестированием таких химических веществ, были сделаны непредвзятые выводы.



В то же время она добавила, что, как утверждает Москва, российские эксперты в любом случае побывали на месте событий и объявили о том, что химатаки не было — уже сея таким образом сомнения по поводу выводов ОЗХО, какими бы они в итоге ни оказались.



Всё это продолжается ещё с того момента, как Россия заблокировала предложенную Соединённым Королевством и США резолюцию Совбеза ООН о создании независимой следственной комиссии параллельно с ОЗХО, дабы не только определить, какое было применено вещество, но и, быть может, указать на виноватых. ОЗХО определять виновных не станет — если организация придёт к выводу о том, что химическое оружие применялось, на этом всё завершится; и только затем, если эксперты ОЗХО всё же решат, что оно применялось, вероятнее всего, начнётся поиск виноватых. Российская позиция заключается в том, что химатака была постановкой, тогда как Запад, как известно, считает, что речь идёт об ударе сирийского правительства по собственному народу. Сириль?



Сэм, но после химатаки внутри администрации Трампа произошла перепалка касательно принятия дополнительных санкций против России. Какова же сейчас ситуация с этими санкциями?



СЭМ КАЙЛИ: Процесс получился очень интересный, не находите? Никки Хейли почти ровно неделю назад заявила, что следует ожидать принятия дополнительных санкций против определённых лиц внутри России, о чём должно было объявить министерство финансов США. Но на следующий же день Дональд Трамп, по всей видимости, обсудив данный шаг со своими чиновниками, ответственными за национальную безопасность, пошёл на попятную, и внутри администрации по этому поводу начались определённые досадные трения.



Как известно, звучали и утверждения — которыми, опять-таки, в известном смысле воспользовалась Россия, — о том, что Белый дом и российское посольство в США ранее общались касательно решения не принимать дополнительные санкции. Правда это или нет, так сказать, туман вокруг этой ситуации сгустился в пятницу, когда министр финансов США Стивен Мнучин встретился со своим коллегой из российского правительства Антоном Силуановым на полях весеннего заседания МВФ в Вашингтоне. Господин Мнучин заявил, что целью встречи было прояснить кое-какие вопросы, касающиеся уже принятых санкций в отношении ряда российских граждан и компаний.



Это можно воспринимать как совершенно рутинное мероприятие, однако в нынешней дикой атмосфере и в обстановке всех сомнений вокруг отношений между Дональдом Трампом и Россией, критики администрации Трампа ухватились за это как за пример неподобающей коммуникации. Впрочем, как я уже сказал, это может быть и абсолютно рутинным делом, Сириль.



С нами с прямым включением из Москвы был Сэм Кайли. Спасибо вам, Сэм, благодарим вас за репортаж.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 22 апреля 2018 года.