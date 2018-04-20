Fox News: Госдеп обвиняет Россию и Сирию в зачистке места предполагаемой химатаки в Думе

03:58
В США назвали Украину неуправляемой проблемой для Запада
Американские сенаторы провели встречу с представителями некоторых украинских общественных организаций, в ходе которой политики признали Украину «проблемным союзником».
03:38
МИД Кубы осудил заявления «Группы Лимы» о непризнании выборов в Венесуэле
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что Гавана отвергает заявления «Группы Лимы» о непризнании победы Николаса Мадуро на президентских выборах в Венесуэле.
03:22
СМИ: Турция отклонила предложение США по закупке ЗРК Patriot
Турецкая сторона отклонила новое предложение США об отказе от закупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в пользу американских ЗРК Patriot.
03:11
Хоккеист сборной России Слепец оформил хет-трик в матче за бронзу МЧМ-2019
Нападающий сборной России Кирилл Слепец забросил три шайбы в матче за третье место молодёжного чемпионата мира с национальной командой Швейцарии.
03:06
Маск назвал планируемые сроки первого запуска Dragon-2
Глава компании SpaceX Илон Маск сообщил, что запуск нового пилотируемого космического корабля Dragon-2 планируется примерно через месяц.
02:50
В ХМАО локализовали пожар на нефтяном месторождении
В Ханты-Мансийском автономном округе пожарные локализовали возгорание на Приобском нефтяном месторождении.
02:34
В Сирии при обстреле со стороны ИГ пострадали двое британских военных
В результате ракетного обстрела со стороны террористов «Исламского государства» в Сирии пострадали двое бойцов спецназа вооружённых сил Великобритании.
02:31
Брагин выиграл шестую медаль МЧМ в качестве наставника сборной России
Главный тренер сборной России среди игроков не старше 20 лет Валерий Брагин выиграл шестую медаль из семи возможных на молодёжных чемпионатах мира.
02:30
Сборная России в девятый раз завоевала бронзовые медали МЧМ по хоккею
Победа над национальной командой Швейцарии в матче за третье место МЧМ-2019 позволила сборной России по хоккею для игроков не старше 20 лет девятый раз в истории завоевать бронзовые медали.
02:27
Сборная России победила Швейцарию в матче за третье место МЧМ по хоккею
Сборная России по хоккею для игроков не старше 20 лет в матче за третье место молодёжного чемпионата мира выиграла у национальной команды Швейцарии со счётом 5:2.
02:11
В секторе Газа в результате взрыва пострадали пять человек
В секторе Газа произошёл взрыв в одном из домов, в результате чего пять человек получили травмы.
01:57
В Лондоне на акции протеста задержали четырёх сторонников брексита
Полиция Лондона задержала четырёх сторонников брексита, одетых в жёлтые жилеты, в ходе демонстрации в центре британской столицы.
01:52
Форвард сборной Швейцарии забил с лёта в матче за бронзу МЧМ с Россией
Нападающий сборной Швейцарии по хоккею Янник Брюшвайлер забросил шайбу в ворота национальной команды России во втором периоде матча за третье место молодёжного чемпионата мира, поймав её на лету.
01:34
СМИ: В Египте при взрыве бомбы возле церкви погиб сапёр
В Египте в ходе обезвреживания самодельного взрывного устройства, обнаруженного возле церкви к востоку от Каира, погиб местный сапёр. Об этом сообщает Sky News Arabia со ссылкой на источники.
01:31
Освистанный канадцами хоккеист сборной России оригинально отпраздновал гол в матче за бронзу МЧМ
Нападающий сборной России по хоккею Клим Костин оригинально отпраздновал заброшенную в ворота национальной команды Швейцарии шайбу во втором периоде матча за третье место молодёжного чемпионата мира.
01:17
Ющенко: Тимошенко мешала созданию новой церкви на Украине
Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что во времена его президентства украинский политик Юлия Тимошенко препятствовала созданию новой церкви в стране.
01:00
В прокуратуре уточнили данные о погибших в ДТП под Пензой
В результате столкновения легкового автомобиля и грузовика на трассе в Нижнеломовском районе Пензенской области, по уточнённым данным, погибли три человека.
00:47
В Перу произошло землетрясение магнитудой 7,2
В Перу в провинции Пурус на границе с Бразилией сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,2.
00:42
Сборная России отличилась дважды в первом периоде матча за бронзу МЧМ
Сборная России по хоккею для игроков не старше 20 лет выигрывает после первого периода у национальной команды Швейцарии со счётом 2:0 в матче за третье место молодёжного чемпионата мира.
00:33
В ХМАО произошёл пожар на нефтяном месторождении
В Ханты-Мансийском автономном округе произошёл пожар на Приобском нефтяном месторождении. Об этом информирует региональное управление МЧС.
00:23
Сборная Россия повела в матче за бронзу МЧМ по хоккею на 265-й секунде
Сборная России по хоккею для игроков не старше 20 лет открыла счёт в матче за третье место молодёжного чемпионата мира с национальной командой Швейцарии на пятой минуте встречи.
00:18
Помпео оценил решение «Группы Лимы» о непризнании власти Мадуро
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон приветствует решение «Группы Лимы» о непризнании результатов выборов в Венесуэле, в ходе которых победил Николас Мадуро.
00:01
Макрон осудил насилие в ходе протестов в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон осудил насилие во время протестных акций движения «Жёлтые жилеты» в стране и призвал стороны к диалогу.
23:57
Передача Проворова помогла «Калгари» обыграть «Филадельфию» в матче НХЛ
«Калгари Флэймз» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
23:47
В результате ДТП в Кировской области погибли два человека
В результате дорожно-транспортного происшествия в Кировской области с участием двух легковых автомобилей погибли два человека, ещё пятеро получили травмы различной степени тяжести.
23:44
ИИХФ с 2022 года будет проводить крупные турниры на маленьких площадках
Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил, что с 2022 года организация планирует проводить крупные турниры на маленьких площадках.
23:28
Власти Москвы рассказали о планах построить 14 новых станций метро в 2019 году
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что в 2019 году город планирует сдать 14 новых станций метро.
23:27
Стал известен состав России на матч МЧМ против Швейцарии
Тренер молодёжной сборной России по хоккею Валерий Брагин назвал состав команды на матч за третье место против Швейцарии.
23:13
В Бразилии произошло землетрясение магнитудой 6,8
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Бразилии. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
23:13
Буре заявил, что россияне ничем не уступили другим сборным на МЧМ-2019
Хоккеист Павел Буре оценил выступление сборной России на молодёжном чемпионате мира по хоккею в Канаде.
22:57
Усик рассказал об отсутствии особого желания выходить на бой с Гассиевым в России
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе украинец Александр Усик заявил, что у него не было большого желания выходить на поединок с россиянином Муратом Гассиевым в Москве, но он сделал это ради титулов.
22:56
В МГСУ начали дисциплинарное расследование после драки студентов
Руководство Московского государственного строительного университета (МГСУ) начало дисциплинарное расследование после драки студентов на территории вуза.
22:40
Норвежец Холунд извинился перед российскими лыжниками за оскорбления
Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд, грубо отреагировавший на тактику россиян во время масс-старта на 15 км классическим стилем на этапе многодневки «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме, принёс извинения.
22:38
СМИ сообщили, что Кельми умер вследствие «хронического заболевания»
Причиной смерти российского музыканта Криса Кельми могло стать хроническое заболевание, которое привело к остановке сердца. Об этом сообщает Пятый канал.
22:23
В московских аэропортах задержано и отменено 45 рейсов
В московских аэропортах задержано и отменено 45 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
22:23
«Арсенал» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, разгромив «Блэкпул»
Лондонский «Арсенал» одержал разгромную победу над «Блэкпулом» в матче 1/32 финала Кубка Англии.
22:16
Норвежский лыжник Холунд оскорбил российских спортсменов
Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд высказался о тактике россиян во время масс-старта на 15 км классическим стилем на этапе многодневки «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.
21:59
Устюгов и Большунов остались на втором и третьем местах в общем зачёте «Тур де Ски»
Российские лыжники Сергей Устюгов и Александр Большунов сохранили лидирующие позиции в общем зачёте «Тур де Ски» после масс-старта в итальянском Валь-ди-Фьемме.
21:42
У саночницы Демченко диагностировано сотрясение
Альберт Демченко, отец и тренер российской саночницы Виктории Демченко, которая была госпитализирована после падения на этапе Кубка мира в немецком Кёнигзее, рассказал о состоянии дочери.
21:39
В РПЦ рассказали о сроках принятия решения относительно подлинности царских останков
Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире передачи «Церковь и мир» рассказал, когда РПЦ примет решение относительно подлинности обнаруженных в Екатеринбурге останков, принадлежащих членам царской семьи.
21:30
Непряева сохранила второе место в общем зачёте «Тур де Ски» после масс-старта
Российская лыжница Наталья Непряева осталась на втором месте в общем зачёте многодневки «Тур де Ски» после масс-старта в итальянском Валь-ди-Фьемме.
21:22
В общежитии МГСУ произошла драка между иностранными студентами
В общежитии Московского государственного строительного университета (МГСУ) произошла драка с участием иностранных студентов.
21:21
Медведева снялась в канадском фильме
Российская фигуристка Евгения Медведева снялась в канадском художественном фильме The Petrichor.
21:10
«Валенсия» с Черышевым в составе уступила «Алавесу» в 18-м туре Примеры
«Валенсия» на выезде потерпела поражение от «Алавеса» в матче 18-го тура испанской Примеры.
21:05
Митрополит Иларион: раскол в семье православных церквей может сохраниться на десятилетия
Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире передачи «Церковь и мир» сравнил ситуацию вокруг разрыва евхаристического общения РПЦ с Константинопольским патриархатом и исторические события 1054 года — раскол христианской церкви.
21:01
Дубль Мораты принёс «Челси» победу над «Ноттингем Форестом» в 1/32 финала Кубка Англии
«Челси» на своём поле обыграл «Ноттингем Форест» в матче 1/32 финала Кубка Англии.
20:44
В полиции сообщили о задержаниях на акциях протеста в Париже
Сотрудники правоохранительных органов в ходе акций протеста в Париже, организованных движением «Жёлтые жилеты», провели массовые задержания.
20:30
Демонтаж пострадавших при ЧП в Магнитогорске конструкций дома займёт 45 дней
Демонтаж конструкций седьмого и восьмого подъездов многоквартирного дома, которые пострадали в результате взрыва газа и последующего обрушения части жилого дома в Магнитогорске, завершится в течение 45 дней.
20:14
В результате ДТП под Пензой погибли четыре человека
В результате дорожно-транспортного происшествия в Пензенской области с участием грузовика и легкового автомобиля погибли четыре человека, в том числе ребёнок. Ещё один человек получил травмы, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя областного управления ГИБДД.
20:00
Протестующие подожгли плавучий ресторан в Париже
Участники протестной акции «жёлтых жилетов» во время беспорядков в Париже подожгли плавучий ресторан рядом с музеем Орсе.