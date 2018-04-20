Fox News Оригинал

Fox News: Госдеп обвиняет Россию и Сирию в зачистке места предполагаемой химатаки в Думе

Материал представлен в переводе ИноТВ
Официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт заявила, что Россия вместе с «сирийским режимом» пытаются зачистить места предполагаемых химатак в Думе и убрать доказательства применения химического оружия, сообщает Fox News. «Мы определённо знаем, что Сирия ответственна за эти атаки», — добавила она.
ХЕЗЕР НАУЭРТ, официальный представитель Госдепа США: У нас имеется достоверная информация, которая указывает на то, что российские официальные лица работают вместе с сирийским режимом над тем, чтобы помешать и отсрочить момент, когда эти инспекторы (ОЗХО. — ИноТВ) смогут получить доступ к Думе.
 
Мы полагаем, что это попытка провести своё собственное постановочное расследование. По нашему мнению, российские официальные лица вместе с сирийским режимом работают над тем, чтобы зачистить места предполагаемых атак и убрать доказательства применения химического оружия.
 
Мы также наблюдали, что на некоторых людей, похоже, оказывалось давление со стороны правительства, чтобы те изменили свои показания о том, что на самом деле произошло той ночью. У нас есть сообщения от заслуживающих доверия людей на месте событий, которые заявляют о том, что Россия и Сирия оказывали на них давление, принуждая их изменить свои показания, чтобы не создавалось ощущения, что Россия и Сирия несут ответственность за эти атаки. Мы определённо знаем, что Сирия ответственна за эти атаки.
 
Дата выхода в эфир 19 апреля 2018 года.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Fox News США Северная Америка
теги
Россия Сирия США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров