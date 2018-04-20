Fox News: Госдеп обвиняет Россию и Сирию в зачистке места предполагаемой химатаки в Думе

ХЕЗЕР НАУЭРТ, официальный представитель Госдепа США: У нас имеется достоверная информация, которая указывает на то, что российские официальные лица работают вместе с сирийским режимом над тем, чтобы помешать и отсрочить момент, когда эти инспекторы (ОЗХО. — ИноТВ) смогут получить доступ к Думе.

Мы полагаем, что это попытка провести своё собственное постановочное расследование. По нашему мнению, российские официальные лица вместе с сирийским режимом работают над тем, чтобы зачистить места предполагаемых атак и убрать доказательства применения химического оружия.

Мы также наблюдали, что на некоторых людей, похоже, оказывалось давление со стороны правительства, чтобы те изменили свои показания о том, что на самом деле произошло той ночью. У нас есть сообщения от заслуживающих доверия людей на месте событий, которые заявляют о том, что Россия и Сирия оказывали на них давление, принуждая их изменить свои показания, чтобы не создавалось ощущения, что Россия и Сирия несут ответственность за эти атаки. Мы определённо знаем, что Сирия ответственна за эти атаки.

Дата выхода в эфир 19 апреля 2018 года.