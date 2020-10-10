Сирийка: для моих соотечественников западные санкции хуже войны

Сирийский народ больше страдает от односторонних санкций Европы и Соединённых Штатов, чем от последствий войны, пишет в Valeurs Actuelles молодая уроженка Алеппо Жала Кеббе. По её словам, у жителей страны больше нет средств к существованию, поэтому они не будут бороться с правительством, как того хочет Запад. Единственный способ спасти сирийцев и прекратить поток мигрантов — отмена санкций, считает Кеббе.

Почти девять лет спустя после начала войны в Сирии сирийский народ продолжает страдать — не от артиллерийских снарядов и ракет, а от экономических санкций Запада, пишет на страницах Valeurs Actuelles уроженка Алеппо Жала Кеббе, проживающая во Франции. Как напоминает молодая сирийка, в конце 2019 года конгресс США подписал новые законы против её народа под тем предлогом, что хочет наказать правительство, однако больше всего они ударили именно по населению страны.

Западные СМИ замалчивают гуманитарную катастрофу в Сирии: у жителей больше нет средств к существованию, рассказывает Кеббе. В 2010 году сириец зарабатывал в среднем $500 в месяц. Война и экономические санкции обрушили курс местной валюты и подняли цены — но не зарплаты: 2019 году они сократились и теперь в среднем составляют $100 в месяц. «Сейчас ситуация ещё хуже: средняя месячная зарплата составляет $20!» — возмущается автор статьи. У сирийцев нет денег на жизнь – даже цена на хлеб резко выросла и его сложно достать, потому что американцы разграбили Джезире, самый плодородный сельскохозяйственный район государства. Кроме того, стране не хватает топлива: машины, заводы и генераторы электричества остановились, потому что американцы присваивают сирийскую нефть.

В результате страдает вся Сирия, все группы населения: богатые и бедные, поддерживающие правительство и выступающие против него, христиане и мусульмане. «Запад не понимает, что, душа сирийский народ, не добьётся восстания против правительства, — объясняет Жала Кеббе. — Это, напротив, приведёт к противоположному эффекту: он (сирийский народ. — ИноТВ) будет ещё сильнее поддерживать это самое правительство, чтобы не подвергаться мучениям экономических санкций».

Молодую сирийку поражает, что Запад больше не говорит о страданиях этого населения Ближнего Востока. Так, в августе миллион жителей Аль-Хасаке на северо-востоке страны остались без воды после того, как турецкая армия перекрыла водоснабжение. Людям пришлось пережить три недели без воды при +44 °С в разгар пандемии коронавируса.

Экономический кризис затронул все сферы: медицину, образование, повседневную жизнь. Если раньше различные ассоциации помогали людям, то теперь из-за санкций и кризиса в Ливане они не больше не могут их поддерживать, тогда как именно сейчас больше всего необходимы. Сейчас молодёжь 25-40 лет не видит будущего в своей стране: они научились жить под обстрелами, но страна задыхается под экономическими санкциями.

Жала Кеббе считает, что если Запад продолжит идти по выбранному пути, ситуация только ухудшится. На страницах Valeurs Actuelles она подчёркивает, что единственный способ спасти сирийцев и прекратить поток мигрантов — это остановить европейские и американские санкции.