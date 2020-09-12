Independent: в европейском миграционном кризисе виноваты США и их война с терроризмом

Европейские страны страдают от потока мигрантов и других проблем, которые с этим связаны. Но, по словам экспертов, первопричина этого явления в том, что США ведут с 2001 года 8 войн в разных странах, и из-за этого беженцами и вынужденными переселенцами стали 37 тыс. человек, пишет Independent.

Беженцы осаждают Великобританию, там происходят протесты против иммиграции, Лондон обвиняет Париж в том, что он не делает достаточно, чтобы эти потоки остановить. Однако автор статьи в Independent пишет, что такое внимание мигранты получают уже на последнем этапе своего путешествия, однако никто не интересуется, почему они идут на эти трудности, рискуя быть задержанными или даже умереть.

На Западе считается, что абсолютно нормально, когда человек бежит из своей страны, где правит насилие и коррупция, в поисках лучшей жизни. Но из тех, кто пересекает канал между материком и Великобританией, большинство бежит из стран, где было военное вмешательство США или их союзников. В результате глобальной войны США против терроризма, которую они ведут с 2001 года, не меньше 37 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.

Эти данные опубликовали специалисты Университета Брауна. Они подсчитали, что именно такое количество людей бежали из родных мест в результате восьми войн, в которых принимали участие США после 2001 года: в Афганистане, Ираке, Сирии, Йемене, Ливии, Сомали, на северо-западе Пакистана и на Филиппинах. Из них 8 млн человек бежали в другие страны, а 29 млн — переселялись внутри страны.

Это беспрецедентные цифры, только Вторая мировая война вызвала большую миграцию. Для сравнения, во время Первой мировой войны беженцами стали 10 млн человек, во время советской войны в Афганистане — 6,3 млн.

И если беженцев хорошо видно, когда они пересекают международные границы, вынужденных переселенцев, которые меняют место жительства внутри страны, сложнее посчитать. Они могут переезжать несколько раз в зависимости от опасности, которая им грозит. Иногда они возвращаются в свои дома, но те оказываются разрушенными. Например, в Сомали практически все жители хотя бы раз в жизни были вынуждены бежать от насилия. В Сирии 5,6 млн беженцев, но также 6,2 млн вынужденных переселенцев, которые пытаются выжить. В 2013 году Сирия обошла Афганистан по числу беженцев.

Некоторые из этих войн были начаты Штатами сразу после трагедии 11 сентября, как в Афганистане или Ираке. Другие, как в Йемене, начали американские союзники, но не без американского согласия. В итоге 80% жителей Йемена сейчас испытывают крайнюю нужду.

Если бы власти стран, которые начинали эти войны, расплачивались бы за это, то их пыл бы поумерился, пишет автор статьи. Однако избиратели не понимают, что наплыв мигрантов — прямое следствие этих войн. И все эти 8 конфликтов по-прежнему активны, несмотря на то, что продолжаются уже долгие годы. Поэтому число беженцев гораздо больше, чем во время более кровопролитных, но менее долгих войн 20 века.

Иностранные державы делают вид, будто работают без конца, чтобы закончить эти войны, но на самом деле хотят мира лишь на своих условиях. Например, в Сирии Асад выиграл войну военным образом уже в 2017 году, но западные страны хотят Асада сместить, поэтому продолжают поддерживать кипение конфликта, в котором сами сирийцы — «пушечное мясо», по выражению автора статьи.

Но не только США несут ответственность за ситуацию. Войну в Ливии начали Великобритания и Франция в 2011 году под предлогом спасения народа от Каддафи. В итоге страна превратилась в конфликт с военными генералами и гангстерами, в ворота, через которые жители Северной Африки пытаются проникнуть в Европу. «Даже такие тугодумы, как Дэвид Кэмерон, Николя Саркози и Хиллари Клинтон должны были предусмотреть ужасные политические последствия от этих войн. Они привели к неизбежной волне беженцев и иммигрантов, что подпитывает крайне правых ксенофобов по всей Европе и стало решающим фактором на референдуме 2016 года по брекситу».

И проблемы не закончатся, пока остаются эти 37 млн беженцев, предрекает автор статьи. Чтобы с ними разобраться, нужно положить конец этим конфликтам, чтобы беженцы могли вернуться домой, пишет Independent.